Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 19°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102618
ALTIN
275.820
DOLAR
5.6826
STERLIN
7.0236
EURO
6.2243
KPSS 70 Puanla Hemşire Alınıyor! İşte Başvuru Şartları...
En Az Lise Mezunuysanız bu işe başvurabilirsiniz! 15 Bin TL Maaş, Ücrersiz ev, elektirik, su ve dahası...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Devlet güvencesi 150 bin liraya çıkarıldı
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!

Otobüslerde yeni dönem! İkramlar ücretli olacak

Geçtiğimiz ay Almanların satın aldığı Kamil Koç'ta, host ve hosteslerin de kaldırılması gündemde. Otobüs içinde ikram görevini de yapan bu personelin yerine ise atıştırmalık otomatları, otobüslerde yer alacak. Yolcular ise buradan parasını ödeyerek alışveriş yapacak.

Otobüslerde yeni dönem! İkramlar ücretli olacak

Geçtiğimiz ay Almanların satın aldığı Kamil Koç'ta, host ve hosteslerin de kaldırılması gündemde. Otobüs içinde ikram görevini de yapan bu personelin yerine ise atıştırmalık otomatları, otobüslerde yer alacak. Yolcular ise buradan parasını ödeyerek alışveriş yapacak.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:06
Otobüslerde yeni dönem! İkramlar ücretli olacak

Kamil Koç otobüslerinde ikramlar ücretli olacak

Geçtiğimiz ay Almanların satın aldığı Kamil Koç'ta, host ve hosteslerin de kaldırılması gündemde. Otobüs içinde ikram görevini de yapan bu personelin yerine ise atıştırmalık otomatları, otobüslerde yer alacak. Yolcular ise buradan parasını ödeyerek alışveriş yapacak.

Türkiye'nin ilk otobüs taşımacılığı firması Kamil Koç, geçtiğimiz ay Alman Flixmobility GmbH firmasına satılmıştı. Avrupa'da ve Almanya'da Flixbus markasıyla taşımacılık yapan firma, böylelikle Türkiye pazarına da girmiş oldu.

SICAK İÇECEK KALKTI

Alman merkezli yönetimin yaptığı ilk değişiklik ise otobüslerden, sıcak içeceği kaldırması oldu. Kademeli olarak bu geçişe devam eden yönetim, ilerleyen günlerde tüm hatlardan sıcak içecek servisini kaldıracak.

HOST VE HOSTESLER DE GİDİYOR

İlerleyen günlerde yapılması planlanan en büyük değişiklik ise; host ve hosteslerin kaldırılması. Otobüs içinde ikram görevini de yapan bu personelin yerine ise atıştırmalık otomatları, otobüslerde yer alacak. Yolcular ise buradan parasını ödeyerek alışveriş yapacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.09.2019 10:07
Anahtar Kelimeler:
otobüslerde yeni dönem ikramlar ücretli olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 Kamu Bankası'ndan Kredi Müjdesi!
3 Kamu Bankası'ndan Kredi Müjdesi!
Başvurana 2031 TL! İşsizlik maaşından yararlanma şartları
Başvurana 2031 TL! İşsizlik maaşından yararlanma şartları
Emsal Karar Geldi! Taşeron Maaşları İçin Müjdeli Haber!
Emsal Karar Geldi! Taşeron Maaşları İçin Müjdeli Haber!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim