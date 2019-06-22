Otobüsler Yolların Kralı Oldu !

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 107 KİLOMETRE YAPTI”

TÜİK kara taşıtları hakkındaki Basın Bültenine şu bilgileri paylaştı,

“Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2017 yılında sırasıyla otobüslerin 50 bin 141, kamyonların 50 bin 114, minibüslerin 28 bin 172, kamyonetlerin 18 bin 659, otomobillerin 13 bin 107 ve motosikletlerin 3 bin 817 kilometre yaptığı hesaplandı”

TOPLAM TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %5,4, TOPLAM TAŞIT-KM İSE %8,3 ARTTI

“Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre %5,4 artarken toplam taşıt-km %8,3 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde %6,3, minibüslerde %3,2, otobüslerde %0,7, kamyonetlerde %5,8, kamyonlarda %1,6 ve motosikletlerde %3,3 artarken, taşıt-km aynı taşıt cinsleri için sırasıyla %6,3, %10,1, %13,5, %10,6, %11,4 ve %4,7 arttı. Toplam taşıt-km 304 milyar 207 milyon olarak hesaplanan verilerde,Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları(1) tarafından 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km(2)’nin %51,9’u otomobiller, %22,3’ü kamyonetler, %13,8’i kamyonlar, %4,4’ü minibüsler, %3,9’u motosikletler ve %3,7’si otobüsler tarafından yapıldı”

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