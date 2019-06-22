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Otobüsler Yolların Kralı Oldu !

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2017’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca katedilen yol, 304 milyar 207 milyon kilometre oldu. Taşıtların bir yıldaki ortalama aldıkları kilometrelere göre, otobüsler 50 bin km ile birinci olurken, bu sırayı kamyonlar, minibüsler, kamyonetler ve otomobiller takip etti.

Otobüsler Yolların Kralı Oldu !

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2017’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca katedilen yol, 304 milyar 207 milyon kilometre oldu. Taşıtların bir yıldaki ortalama aldıkları kilometrelere göre, otobüsler 50 bin km ile birinci olurken, bu sırayı kamyonlar, minibüsler, kamyonetler ve otomobiller takip etti.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:39
Otobüsler Yolların Kralı Oldu !

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 107 KİLOMETRE YAPTI”

TÜİK kara taşıtları hakkındaki Basın Bültenine şu bilgileri paylaştı,

“Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2017 yılında sırasıyla otobüslerin 50 bin 141, kamyonların 50 bin 114, minibüslerin 28 bin 172, kamyonetlerin 18 bin 659, otomobillerin 13 bin 107 ve motosikletlerin 3 bin 817 kilometre yaptığı hesaplandı”

TOPLAM TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %5,4, TOPLAM TAŞIT-KM İSE %8,3 ARTTI

“Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre %5,4 artarken toplam taşıt-km %8,3 artış gösterdi. Taşıt sayısı otomobillerde %6,3, minibüslerde %3,2, otobüslerde %0,7, kamyonetlerde %5,8, kamyonlarda %1,6 ve motosikletlerde %3,3 artarken, taşıt-km aynı taşıt cinsleri için sırasıyla %6,3, %10,1, %13,5, %10,6, %11,4 ve %4,7 arttı. Toplam taşıt-km 304 milyar 207 milyon olarak hesaplanan verilerde,Türkiye’de 2017 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları(1) tarafından 304 milyar 207 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km(2)’nin %51,9’u otomobiller, %22,3’ü kamyonetler, %13,8’i kamyonlar, %4,4’ü minibüsler, %3,9’u motosikletler ve %3,7’si otobüsler tarafından yapıldı”

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BSHA

Anahtar Kelimeler:
otobüsler yolların kralı oldu
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