ÖSYM O İşlemlerden Artık Ücret Almayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kaynaklarından bir son dakika bilgisi alındı.

Kpsscafe.com.tr olarak edindiğimiz bilgilere göre ÖSYM Başkanlığı, adaylardan sınav başvuruları sırasında aldığı Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti ile geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme ücretini almayacağını açıkaldı.

ÖSYM Yönetim Kurulu Fotoğraf Yenileme İşlemi ve geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme ücreti işlemlerine yönelik adaylardan ücret alınmamasına karar verdi. Karara ait resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

O ücretler ile ilgili ÖSYM Dilekçe ve İşlem ücretleri kısımında şu ifadelere yer verildi:

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti : 10,00 TL

(Bu ücret, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde Koordinatörlük görevlisine verilecektir. Banka hesabına yatırılmayacaktır.)

ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden Sınav Sonuç Belgesi edinme isteği (Sınav Sonuç Belgesi ücreti olarak 10,00 TL, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenmelidir. 30.10.2010 tarihinden sonra gerçekleştirilen sınavlarda sınav sonuçları, adaylar tarafından https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden edinildiğinden, adaylara Sınav Sonuç Belgesi gönderilmemektedir.)

Tercih Ücretleri de Kaldırılmalıdır

ÖSYM, geçtiğimiz yıllarda getirdiği yeni uygulama ile KPSS sonrası ilk yerleştirme haricindeki diğer yerleştirmelerde 5 TL tercih ücreti alınacağı belirtildi. Bu ücret alımının kaldırılması gerekmektedir.

Kpsscafe.com.tr | Ankara