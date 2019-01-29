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Osmangazi Köprüsü satılıyor

Osmangazi Köprüsü'nün ortaklarından İtalyan Astaldi şirketinin Türkiye'de yaşadığı finansal zorluklar sebebiyle, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışa çıkarılacağı belirtildi.

Osmangazi Köprüsü satılıyor

Osmangazi Köprüsü'nün ortaklarından İtalyan Astaldi şirketinin Türkiye'de yaşadığı finansal zorluklar sebebiyle, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışa çıkarılacağı belirtildi.

29 Ocak 2019 Salı 13:50
Osmangazi Köprüsü satılıyor

Bloomberg ajansına konuşan Kocaeli'deki Osmangazi Köprüsü ortak girişiminin ortaklarından Nurol Holding Mali İşler Müdürü Kerim Kemahlı, köprünün bir bölümünün veya tamamının satışının gündemde olduğunu söyledi.

Projenin yüzde 18'ine sahip olan İtalyan Astaldi şirketinin nakit sıkıntı yaşadığını bu sebeple uluslararası banka ve finans kuruluşlarıyla temasa geçildiğini ifade eden Kemahlı, kısa sürede bir geri dönüş beklediklerini belirtti.

Osmangazi Köprüsü'nde Makyol ve Özaltın İnşaat ile Nurol Holding'in yüzde 27'şer ortaklığı bulunuyor.

Yeniçağ'ın aktardığı habere göre, Astaldi şirketiyle birlikte diğer firmaların da ekonomik olarak zorlandıkları ancak hisse satışı talep etmedikleri ifade ediliyor. Söz konusu ekonomik zorluğun sebebi ise bankalardan çekilen döviz bazlı krediler.

Astaldi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde sahibi olduğu yüzde 33 hissenin satışını geciktiren Türkiye'deki finansal gelişmelerden dolayı şirketin geçici bir maddi darboğaz yaşadığını belirterek Roma'da konkordato başvurusunda bulunmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 13:58
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osmangazi köprüsü satılıyor
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