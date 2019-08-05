organik ürün pazarı büyüyor

Tüketici farkındalığının artması ile beraber sağlıklı her aşamada kontrol edilen, doğal dengeyi koruyan, sürdürülebilir ve güvenli olan organik ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Dünya’da 90 milyar dolarlık organik ürün pazarı sektörü Türkiye’de de her yıl ortalama yüzde 10 – 15 büyüme gösterirken, son verilere göre ürün sayısı 238 oldu. Tarım ürünleri ağırlıklı olarak ilerleyen organik ürünlerde artık kozmetikten mamaya kadar farklı alanlarda da üretim yapılıyor. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan bir sektörü uluslararası alanda bir araya getiren tek ihtisas fuarı Exponatura19, Türkiye ve Dünya’nın birçok farklı yerinden 20 bin ziyaretçi hedefi ile sektöre yeni bir soluk kazandırırken ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Son yıllarda tarımda kullanılan kimyasallar, insan sağlığını tehdit ederken beslenmeye dayalı sağlık sorunlarında artışa neden oluyor. Tüketiciler bu durumu göz önüne bulundurarak organik ürünlere yöneldi. Üretim aşamasında hiçbir kimyasala maruz kalmadan üretilen mahsullere organik veya ekolojik ürün deniliyor. Artan ilgi karşısında organik ürün satış yerleri gün geçtikçe artış gösteriyor.

Türkiye İlk 10’da

Organik tarımın geçmişi 1980’li yıllara dayanan Türkiye, organik üretime ayrılan tarım alanına bakıldığında dünyada ilk 10’da, üretimde ise ilk 6 ülkeden biri. Büyük bir potansiyele sahip ülkemizde lokomotif ürünler ise incir, üzüm, kayısı gibi kuru meyveler, fındık ve bakliyat olarak ön plana çıkarken, Tarım ve Orman Bakanlığının 2018 verilerine göre Türkiye, en çok İtalya’ya organik ürün ihraç etti. Organik ürünlerin görücüye çıkması için önemli bir pazar olan Exponatura19, Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından 26 -29 Eylül arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Dünyada organik tarım üretimi yapılan alanlar, toplam tarım alanlarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturmaktadır. Avustralya, 35,6 milyon hektar ile en büyük organik tarım alanına sahip ülke konumundayken, onu 3,4 milyon hektar ile Arjantin ve 3 milyon hektar ile Çin izliyor. Avrupa’da ise en büyük organik tarım alanına sahip ilk üç ülke sırasıyla 2,1 milyon hektar ile İspanya, 1,9 milyon hektar ile İtalya ve 1,7 milyon hektar ile Fransa.

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