Organik Ürün Pazarı Büyüyor

Tüketici farkındalığının artması ile beraber sağlıklı her aşamada kontrol edilen, doğal dengeyi koruyan, sürdürülebilir ve güvenli olan organik ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Dünya’da 90 milyar dolarlık organik ürün pazarı sektörü Türkiye’de de her yıl ortalama yüzde 10 – 15 büyüme gösterirken, son verilere göre ürün sayısı 238 oldu. Tarım ürünleri ağırlıklı olarak ilerleyen organik ürünlerde artık kozmetikten mamaya kadar farklı alanlarda da üretim yapılıyor. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan bir sektörü uluslararası alanda bir araya getiren tek ihtisas fuarı Exponatura19, Türkiye ve Dünya’nın birçok farklı yerinden 20 bin ziyaretçi hedefi ile sektöre yeni bir soluk kazandırırken ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.