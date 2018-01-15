Önlisans Mezunlarına Kısa Dönem Askerlik İddialarında Son Durum (Gelmeli Midir?)

Milyonlarca önlisans mezunu adayı umutlandıran iddia geçtiğimiz gün ortaya atıldı. Yapılan açıklamada önlisans mezunu vatandaşların da lisans mezunu vatandaşlar gibi kısa dönem askerlik yapması için bir çalışmanın başlatıldığı belirtilmişti. Bu iddialar hükümet yetkililerine soruldu ve geçtiğimiz günlerde iki ayrı Bakan'dan aynı açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, geçtiğimiz hafta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada gündeme ilişkin konuları ve toplantı kararlarını açıklarken önlisans mezunlarına kısa dönem askerlik iddialarına da değindi. Bozdağ açıklamasında önlisans mezunu vatandaşlara yönelik ortaya atılan bu iddiaları "Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için kısa dönem askerlik çalışması yoktur." şeklinde yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsünün bu açıklamalarının ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'de bu konuya değindi. Bakan Canikli bu konuda herhangi bir çalışmanın olmadığını belirterek askeri personel alımına da değindi ve şu ifadeleri kullandı: "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır."

Sizce Önlisans Mezunlarına Kısa Dönem Askerlik Gelmeli Midir?

Kpsscafe.com.tr olarak vatandaşlara soruyoruz. Sizce önlisans mezunu vatandaşlara da kısa dönem askerlik gelmeli midir? Aşağıda bulunan yorum kısmından bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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