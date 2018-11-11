Önce EYT Sonra Oy Kampanyası

Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini duyurmak için sosyal medya platformları üzerinden bir kampanya başlattı. Kampanyanın adı Önce EYT sonra oy...

Emeklilikte Yaşa Takılanların sesini duyurmak isteyen ÖNCE EYT ailesi, hazırladığı bir videoyu yayına alarak, emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın isteğini iletmeye çalışıyor.

Mehter marşı eşliğinde sunulan videoda "oyy dememek için önce EYT sonra oy" sloganları yer alıyor. Kısa sürede büyük beğeni toplayan video yüzbinlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İşte Önce EYT sonra OY kampanyasının videosu;

#ÖnceEYT Ailesi haklı bir kampanya başlatımış. Önce #EYT sonra oy diyerek haklarını istiyorlar... #ErkenEmeklilik başka bir şey, kazanılan hakkın kanun ile elden alınıp milyonlarca insanın mağdur edilmesi başka bir şeydir. #emeklilikteyaşatakılanlar pic.twitter.com/fh88KyKKTA