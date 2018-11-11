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Önce EYT Sonra Oy Kampanyası

Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini duyurmak için sosyal medya platformları üzerinden bir kampanya başlattı. Kampanyanın adı Önce EYT sonra oy...

Önce EYT Sonra Oy Kampanyası

Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini duyurmak için sosyal medya platformları üzerinden bir kampanya başlattı. Kampanyanın adı Önce EYT sonra oy...

11 Kasım 2018 Pazar 22:28
Önce EYT Sonra Oy Kampanyası

Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini duyurmak için sosyal medya platformları üzerinden bir kampanya başlattı. Kampanyanın adı Önce EYT sonra oy...

Emeklilikte Yaşa Takılanların sesini duyurmak isteyen ÖNCE EYT ailesi, hazırladığı bir videoyu yayına alarak, emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın isteğini iletmeye çalışıyor.

Mehter marşı eşliğinde sunulan videoda "oyy dememek için önce EYT sonra oy" sloganları yer alıyor. Kısa sürede büyük beğeni toplayan video yüzbinlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İşte Önce EYT sonra OY kampanyasının videosu;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.11.2018 22:32
Anahtar Kelimeler:
eyt oy kampanyası
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