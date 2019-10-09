Onbinlerce çalışana çıkan cezalar için ceza indirimi müjdesi!

“Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü” ile pişmanlık uygulamasının kapsamı, kimlerin yararlanabileceği, yararlanma şartları bilgilerine yer verildi.

Broşüre göre pişmanlık ve ıslah; beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı (kaybı) cezasını gerektiren fiilleri işleyen kişilerin kanuna aykırı hareketlerini, vergi idaresine kendiliğinden haber vermeleri halinde, belli şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmemesini esas alan bir uygulama olarak tanımlandı.

Düzenlemeyle vergi kaybına sebeb veren mükelleflere yeni bir fırsat tanınarak, belli şartlarla ceza uygulamasından vazgeçiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi gibi vergiler için pişmanlıktan yararlanılabiliyor. Ancak beyana dayanmayan vergiler için örneğin emlak vergisi için pişmanlık uygulanmıyor.

Broşürde;

Pişmanlık uygulamasının kapsamı,

Pişmanlık uygulamasından kimlerin yararlanabileceği,

Pişmanlık uygulaması kapsamına giren vergiler,

Pişmanlık uygulamasından yararlanma şartları,

Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği,

Pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannamelere hangi cezaların kesileceği,

Pişmanlık uygulaması şartlarının ihlalinin sonuçları,

gibi bilgilere yer verildi.

Broşüre ulaşmak için tıklayınız.

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