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Ömür Boyu Nafakaya Son: 5 Yıl Sınırı Geliyor

Boşanan binlerce erkeğin en büyük sorunu ömür boyu nafakaya mahkum edilmeleri. Yargıtay'a binlerce imza gönderen vatandaşlar, sorunun çözülmesi için istekte bulundu. Bu vatandaşların sesi duyuldu.

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Ömür Boyu Nafakaya Son: 5 Yıl Sınırı Geliyor

Boşanan binlerce erkeğin en büyük sorunu ömür boyu nafakaya mahkum edilmeleri. Yargıtay'a binlerce imza gönderen vatandaşlar, sorunun çözülmesi için istekte bulundu. Bu vatandaşların sesi duyuldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:33
Ömür Boyu Nafakaya Son: 5 Yıl Sınırı Geliyor

Büyük tepkilere nden olan ömür boyu nafakaya sınır geliyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Oya Armutçu'nun kaleme aldığı haberine göre nafakaya 5 yıl sınırı getirilmesi planlandığı belirtildi. Haberde şu ifadelere yer veridi:

"Mevcut TMK 175. maddesine göre, “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz” ifadesi yer alıyor. 

Taslak çalışmaya göre, bu maddedeki “süresiz” ibaresi kaldırılacak. Bakanlık, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın önerisi ışığında, “Yoksulluk nafakası”nı, koşulları olması halinde “en az 1 yıl” ve “en çok 5 yıl ile sınırlandırmayı” tartışıyor. Çocuksuz boşanmalara en fazla 1 yıl, çocuklu boşanmalara da yine dava açılış tarihinden itibaren yani tedbir nafakası süresi dâhil olmak üzere 3 ya da en fazla 5 yıl yoksulluk nafakası verilmesi planlanıyor. Ancak nafaka süresine dönük alternatifli çalışma yürütülüyor. Bakanlık yetkilileri Hürriyet’e, çalışmayan, sosyo-ekonomik durumu zayıf kadını mağdur etmeyecek hakkaniyete uygun bir düzenleme yapılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdiler."

ADINI UNUTUYOSUN AMA HALA ÖDÜYORSUN

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan: “Boşanıyorsunuz, kadının adını bile unutuyorsunuz. Araya 2 evlilik giriyor, 3 önceki eşiniz size dava açıyor; adını unutmuşsunuz, yüzünü unutmuşsunuz. Her ay bir de artan miktarlarda ona ödüyorsunuz otomatik. Devlet ne yapmış? İşin kolayını bulmuş, ihaleyle kocaya o işi yıkmış.”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: Hurriyet

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Ömür Boyu Nafakaya Tepkiler Sürüyor! Yargıtay'dan Meclise Çağrı
Ömür Boyu Nafakaya Tepkiler Sürüyor! Yargıtay'dan Meclise Çağrı
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