Ölüm aylığı şartları nelerdir? Ölüm aylığı ne kadar sürede bağlanır?

Ölüm aylığı, ölen kişinin yakınlarına bağlanan maaştır. Ölüm aylığı alınmasının bazı şartları olduğu gibi kesilmesinin de bazı nedenleri vardır. Peki, kimler ölüm aylığı alır? Ölüm aylığı ne kadar sürede bağlanır? Başvuru şartları nelerdir?

ÖLÜM AYLIĞI ŞARTLARI

En az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmak,

Malullük veya yaşlılık aylığına hak kazanmış olmak,

Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.

Tüm şartlara ek olarak ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığından dolayı prim ve her türlü borcunun olmaması şarttır.

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR? (Şartlar)

Ölüm aylığı ölen kişinin eşine, çocuklarına, anne ve babasına bağlanır.

Eşe bağlanan ölüm aylığının şartları

Ölen kişinin eşine aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunmalıdır. Sigortalının dul eşine yüzde 50’si, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde ise yüzde 75’ine aylık bağlanır.

Çocuklara bağlanan ölüm aylığı şartları

Erkek çocuklarda; evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları gereklidir. Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması aranır.

Kız çocuklarda; yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları aranır.

Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul çocuklara bağlanan ölüm aylığı şartları,

Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır.

Yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihi, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı tarihi, kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini, izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

Anne ve babaya bağlanan ölüm aylığı şartları,

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra vefat eden sigortalının anne ve/veya babasına aylık bağlanabilmesi için de belli şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. Öncelikle anne ve/veya baba 65 yaşın altında ise, ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisse olmak zorundadır. Ayrıca anne ve/veya babanın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş oldukları gelirleri asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Yine anne ve/veya babaya ölen çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için, diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere, gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması da şarttır.

Anne ve/veya baba 65 yaşın üstünde ise, yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde ölen sigortalının hak sahibi eş ve çocuklarından geriye artan hisseye bakılmamakta, artan hisse olmasa bile ölüm aylığı bağlanmaktadır.

ÖLÜM AYLIĞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Ölen kişinin SSK’lı olması durumunda ölüm aylığının bağlanması için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurulur. Ölüm aylığı bağlandıktan sonra ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA adresine tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile başvurulması gerekir.

Ölen kişinin Bağ-Kur’lı olması durumunda ölüm aylığı bağlanması için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimize tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile başvuruda bulunması gerekir.

Ölüm aylığı için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden başvurulabilir.

ÖLÜM AYLIĞININ GERİ ALINMA NEDENLERİ

İşverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara aylık almakta olanlara, bunların hak sahiplerine ve bakmakta yükümlü oldukları kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

ÖLÜM AYLIĞININ KESİLME NEDENLERİ?

Yüksek öğrenime devam eden öğrencilerin bir dönemi geçen uzaklaştırma cezası veya üniversiteden çıkarılma cezası alması durumunda ölüm aylıkları kesilir.

Kaydını yenilemeden donduran öğrenciye ise, ölüm aylığı bağlanmaz.

Hazırlıkta 2 yıl, ön lisansta 4 yıl, lisansta 4 yıllıkta 7 yıl, 5 yıllıkta 8 yıl, 6 yıllıkta 9 yıl içinde okulu bitiremeyen öğrencilerin ölüm aylığı kesilir.

Kaydı silinen öğrencinin ölüm aylığı kesilir.

Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 34 üncü maddede belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren yeniden aylık bağlanır.

NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?

Ölüm tarihini takip eden aybaşından itibaren, bu hakkı daha sonra elde edenler ise başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanmaktadırlar.