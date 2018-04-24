Okuyan: Maaşlar İki Ay Sonra Yüzde 10 Düşecek

KRT'de Çağlar Cilara'nın programına konuk olan eski Bakan Yaşar Okuyan'dan çarpıcı iddialar. Yaşar Okuyan, ekonominin çok kötüye gittiğini seçimlerden sonra hükümetin emekli maaşları ve memur maaşlarını düşüreceğini öne sürdü.

Hazırlık yapıldığını söyleyen Okuyan, "Türk kamuoyu bunu ilk defa buradan duyuyor. Üzülerek söylüyorum. İki ay sonra göreceğiz. Emekli maaşlarında yüzde 10-20 arası kesinti yapacaklar. Hazırlanan taslakları, tedbirleri söylüyorum. Memur maaşlarından yüzde 10 aşağı indirecekler. İşte Yaşar Okuyan söylüyor buradan. Varlık vergisini getirecekler. Varlık vergisine şahit olduk daha önce, ikinci dünya harbi sırasında. Şimdi ne harbi var. Yeme içme, hırsızlık harbi var. Yediler bitirdiler devleti. Tepeden tırnağa yolsuzluk, yolsuzluk yolsuzluk. Hırsızlık var, yolsuzkluk var, israf var. Benzin 1 sene sonra 12 lira olacak. Yazın bunları bir tarafa. İçim yanıyor benim, Türkiye gidiyor" dedi.

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