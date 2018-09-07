okul servis ücretleri belli oldu

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu. İstanbul'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerinde yüzde 12 artış yapıldı

. 2017 yılında aylık 190 tl olan 0-1 km'deki servis ücreti bu yıl 215 liraya yükseltildi. Aylık 210 tl olan 1-3 km'deki ücret 235 liraya, 230 tl olan 3-5 km'de ücret 255 liraya, 235 tl olan 5-7 km'deki ücret 265 liraya, 250 lira olan 7-9 km'deki ücret 280 liraya, 295 lira olan 9-11 km'deki ücret 330 liraya, 340 lira olan 11-13 km'deki ücret 380 liraya, 360 lira olan 13-15 km'deki ücret 400 liraya, 385 lira olan 15-17 km'deki ücret 430 liraya, 410 lira olan 17-19 km'deki ücret 455 liraya, 435 lira olan 19-21 km'deki ücret 485 liraya, 455 lira olan 21-23 km'deki ücret 505 liraya, 475 lira olan 23-25 km'deki ücret 525 tl'ye çıkarıldı. İstanbul iline özel olarak 25 kilometreyi aşan her km için 2017 yılında aylık 4,07 tl olan ücret, bu yıl 4,5 tl olarak uygulanacak. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi de başkentte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama % 13 artış yapıldığını bildirdi.

Kaynaklar:AA

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