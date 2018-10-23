Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Türkiye'nin önde gelen çay firmalarından Ofçay, ABD'lilere satıldı. Rekabet Kurulu, Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından devralınmasıyla ilgili yapılan anlaşmaya onay verdi.
Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından satın alınmasıyla ilgili anlaşmaya Rekabet Kurulu tarafından onay verilerek bir açıklama yapıldı.
Ofçay hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildiği belirtildi.
Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Jacobs Douwe Egberts International B.V.'nin kontrolünde bulunan Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş. tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildi."
İki şirket, ekim ayı başında Rekabet Kurulu'na satın alma işlemi için başvurmuş ve kendi internet sitelerinden ortak girişime dair açıklamada bulunmuştu.
Bizi ne zaman satacaksin Tayyip bey?
Memleketi Soydunuz Soydunuz
Ne oluyor ya bu ne burası Türkiye Türklere ait olan bir şey nasıl satılır illa bir ayaklanma mı çıkaralım buna nasıl izin verirler ...
Kardeşim çay şeker un et tuz demir çelik v.s v.s bunlar stratejik ürünler Allah rızası için yapmayın...yerli üretimi bitirmeyin krizleri biz devlet işletmeleriyle aştık artık onlarda yok...bu sadece erteleme olur lütfen artık üretime başlayalım lütfen ithalatı ninimuma indirin
Neden ABD kardeşim neden be yeter be yeter başka ülke mi kalmadı yazıklar olsun
Yerli ve milli böyle mi olunuyordu, emin miyiz?!
Tayyiple ne alakası var ebru? Bu özel şirket istediğine satar devletle alakalı bir durum değil