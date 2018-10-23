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Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Türkiye'nin önde gelen çay şirketlerinden Ofçay, ABD'lilere satıldı. Rekabet Kurulu, Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya onay verdi.

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Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Türkiye'nin önde gelen çay şirketlerinden Ofçay, ABD'lilere satıldı. Rekabet Kurulu, Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya onay verdi.

23 Ekim 2018 Salı 13:32
Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Türkiye'nin önde gelen çay firmalarından Ofçay, ABD'lilere satıldı. Rekabet Kurulu, Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından devralınmasıyla ilgili yapılan anlaşmaya onay verdi.

Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından satın alınmasıyla ilgili anlaşmaya Rekabet Kurulu tarafından onay verilerek bir açıklama yapıldı.

Ofçay hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildiği belirtildi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jacobs Douwe Egberts International B.V.'nin kontrolünde bulunan Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş. tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildi."

İki şirket, ekim ayı başında Rekabet Kurulu'na satın alma işlemi için başvurmuş ve kendi internet sitelerinden ortak girişime dair açıklamada bulunmuştu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ebru 3 dakika önce

Bizi ne zaman satacaksin Tayyip bey?

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