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Ocak Ayının Açlık ve Yoksulluk Rakamları Açıklandı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından yapılan son araştırmanın sonuçları ve özeti kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan araştırma raporuna göre; Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Ocak ayında bir önceki Aralık ayına göre yüzde 3.48 oranında artış yaşadığı belirtildi. İşte detaylar...

Ocak Ayının Açlık ve Yoksulluk Rakamları Açıklandı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından yapılan son araştırmanın sonuçları ve özeti kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan araştırma raporuna göre; Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Ocak ayında bir önceki Aralık ayına göre yüzde 3.48 oranında artış yaşadığı belirtildi. İşte detaylar...

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:04
Ocak Ayının Açlık ve Yoksulluk Rakamları Açıklandı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından yapılan son araştırmanın sonuçları ve özeti kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan araştırma raporuna göre; Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Ocak ayında bir önceki Aralık ayına göre yüzde 3.48 oranında artış yaşadığı belirtildi. İşte detaylar...

2018 yılının ocak ayında açlık sınırı 1,615 TL, yoksulluk sınırı 5,262 TL; bir önceki ay ise açlık sınırı 1,941 TL, yoksulluk sınırı 6,323 TL idi.

“YÜRÜTÜLEN KAMPANYALAR FİYAT ARTIŞINI ÖNLEMEDİ”

Türk-İş açıklamasında “Gıda fiyatlarındaki artış devam ediyor. Yürütülen kampanyalar, piyasaya yapılan müdahaleler çarşı-pazar ve marketlerdeki fiyat artışını önlemedi” denildi ve açıklama şöyle devam etti:

“Özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin harcamalarında ağırlıklı yer kaplayan gıda ürünlerindeki fiyat artışı çalışanların geçim şartlarını olumsuz etkilemeye devam etti.”

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Raporda ortalama sebze kilogram fiyatının bir önceki aya göre yüzde 25.90 artışla 7.00 TL’ye yükselmesinin gıda fiyatlarının artışında etkili olduğuna dikkat çeken Türk-İş, “Hesaplamada fasulye, patlıcan, sivri biber gibi kilogram fiyatı 10 TL'nin üstünde olan sebzeler de dikkate alınmadı. Meyve çeşidindeki yedi ürün fiyatlarındaki azalma olumlu yansıdı. Buna rağmen geçen ay 5.22 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı bu ay 6.22 TL olarak hesaplandı” görüşüne yer verildi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.01.2019 16:28
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ocak ayının açlık yoksulluk rakamları açıklandı
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Vatandaş 2 saat önce

Bu açlık sınırı neden artaştırılıyor sayın arkadaşlar zaten kaale alan kımse yok asgari ücret ıle alakalı bı durum olmuyor ki !

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Cihat 1 saat önce

Hayır anlamafığım olay 10 lirqnın üzerindeki gıda fiyatları hesaplamaya katılmazken 10 lirqnın altında olup ne hikmetse fiyatı düştü denilen gıda fiyatları hesaplamaya olumlu yansımış objektif hesaplama yapılmazsa tabi açlık sınırıda yoksulluk sınırıda düşer aralıkta gıda fiyatları 5-8 lira vandındayken şuan 8-12 lira bandında nasıl düşüyor açlık sınırı aklım ermiyor o zaman hesaplamaya katılan fiyatlarıda yazın kamu heseplamasında saydamlık olsun bizde bu işin nasıl hesaplandığını kavrayabilelim..

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