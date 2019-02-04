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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Yılın ilk enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.16 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7.95 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Yılın ilk enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.16 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7.95 ile giyim ve ayakkabı oldu.

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:37
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde gıda fiyatlarının yarattığı yukarı yönlü baskı nedeniyle yüzde 0.8 ila yüzde 1 arasında artış öngörülüyordu. 2018 yılının aralık ayında enflasyon aylık 0.4 azalırken yıllık TÜFE yüzde 20.30, ÜFE ise yüzde 33.64 seviyesinde gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,06 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %3,62, sağlıkta %3,56, eğlence ve kültürde %3,18 ve lokanta ve otellerde %1,07 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %3,10 ile konut oldu.

Yıllık en fazla artış %30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %29,63, ev eşyası %29,07, eğlence ve kültür %23,15 ve lokanta ve oteller %19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,18 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi, Ocak 2019
[2003=100]








 

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