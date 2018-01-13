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O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KİT'lerde çalışan personellerin kadroya alınmaması üzerine gelen tepkilere kayıtsız kalmadı ve talimat verdi.

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O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KİT'lerde çalışan personellerin kadroya alınmaması üzerine gelen tepkilere kayıtsız kalmadı ve talimat verdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 10:45
O Taşeron İşçileri Sevindiren Gelişme: Erdoğan Talimatı Verdi

Taşerona kadro düzenlemesi yapıldı ancak KİT'lerde çalışan işçiler kadroya alınmadı. Bu durum KİT'lerde çalışan personeller tarafından büyük bir tepki ile karşılanırken bu konuda Erdoğan'ın bir talimat verdiği öğrenildi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletvekillerinden gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine, taşerona kadro düzenlemesinin kapsamı dışında bırakılan KİT'lerdeki taşeron işçilerle ilgili yeniden bir çalışma yapılması talimatı verdiği öğrenildi.

Kamudaki 450 bin ile belediyeler ve il özel idareler bünyesinde çalışan 400 bin taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesi kapsamında, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin 10 günlük yasal başvuru süresi önceki gün sona erdi. Ancak düzenlemenin kapsamına ilişkin tartışmalar hala devam ediyor.

Seçim Bölgelerimize Gidemez Olduk

Özellikle Kamu İktisadi Teşebbüslerdeki taşeronların kapsama alınmamasına ilgili sendikalar ve kamuoyundan yoğun şekilde tepki gelirken AK Partili vekillerin seçim bölgelerine gitmekte zorlandığı öğrenildi.

AK Partili vekiller grup ve genel merkez yöneticilerinin yanı sıra, yaşadıkları sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da aktardı. Vekiller, Erdoğan'a, yapılan açıklamalarda "Taşeron sorununu kökten çözüyoruz" denildiğini, gidilen illerde "kadro" isteyen taşeronlara, "O iş tamam" dendiğini belirterek, "Ama çıkan KHK'ya baktık, KİT'ler yok. Seçim bölgelerimize gidemez olduk" yakınmasında bulundu.

KİT Taşeronları İçin Talimat Verildi

AK Partili vekillerin ve sendikaların yakınmaları sonrası Erdoğan harekete geçti ve bu yakınmalar üzerine "KİT'lerde taşeronu kaldıralım o zaman. Kendi statülerinde devam etsinler" ifadelerini kullandığı, vekillerin, "Biz de öyle istiyoruz ama bakan, 'o kadro anlamına gelir' diyor" yanıtını verdikleri öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun üzerine, "Bakanla bir daha konuşun bakalım, üzerinde çalışın" dediği bildirildi.

Taşeron düzenlemesi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun önümüzdeki hafta grup toplantısında kapsamlı bir sunum yapacağı, soru ve eleştirileri yanıtlayacağı öğrenildi.

50 Binden Fazla Taşeron İşçi Var

Taşerona kadro kapsamına alınmayan KİT personellerindeki sayının 50 binden fazla olduğu öğrenildi. 69 ayrı kurumda çalışan ve birçoğu temizlik, güvenlik gibi alanlarda çalışan taşeron işçilerin de kapsama alınması talebi Türk-İş tarafından dile getirilmiş, ancak bu talep kabul edilmemişti.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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