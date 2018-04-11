O Proje ile 50 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

Sinan Özedincik, bugünkü köşesinde Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile yaptığı söyleyişiyi yazdı.

Sabah Gazetesi Yazarı Özedincik, yaptığı söyleşininde ekonomi gündemini Tosyalı ile değerlendirirken 50 bin kişiye iş kapısı olacak projenin de detaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı teşvik alan entegre madencilik yatırımıyla ilgili projede ilk sırayı Tosyalı Holding aldı. Bu proje ile birlikte 50 bin kişiye iş kapısı açılıyor. Sabah Gazetesinde yayımlanan röportaj şu şekilde;

Proje bazlı teşvik sistemi bir milat oldu. Projenizden bahseder misiniz?

Türkiye'de özellikle çok uzun yıllardan beri madenden başlayıp son ürüne gelen bir metalurji yatırımı yapılmadı. Ülkemizin bu alandaki ilk yatırımı Erdemir oldu, arkasından Kardemir ve İsdemir geldi. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana özel sektör ferasetiyle madene dayalı metalurji yatırımı yapılamamış. Çünkü madene dayalı yatırımlar çok yüksek bütçeli, meşakkatli ve birçok kurumdan izin alınması gereken çok komplike yatırımlar... Bu amaçla biz özellikle entegre maden yatırımı adı altında madenden başlayıp son ürüne kadar gelen ve bu arada da bütün katma değerin ülkemizde kalacağı modern yöntemlerle üretim yapacağız.

Projenin istihdama katkısı ne olur?

Bu kademe kademe yapılacak bir yatırım. Tamamlandığında direkt istihdamımız 5 bini bulacak. Hatta minimum 5 bin olacak. Biz yatırım yaptıktan sonra etrafımızda ciddi bir sanayi kümelenmesi oluyor. Şu anda yatırımlarımızda 6 binden fazla çalışanımız var. Ama etrafımızda 40'tan fazla fabrika var. Bunu düşünürseniz etrafımızda endirekt istihdam oluşturuyoruz. Yani burada direkt istihdamımız 5 bin ise endirekt bu sayı en az 50 bin olur.

İthalata ne gibi faydası olur?

İthalat tarafında bizim ilk olarak hedefimiz 4 milyon ton üretim. O da bugün için 3 milyar dolar.

Sıfırdan başlayan en büyük yatırım mı bu...

Biz madenden başlayan ve son ürüne gelen bir süreci projelendirdik. Türkiye'nin sıfırdan başlayan özel sektörün ilk entegre çelik üreticisi olmak üzere yola çıktık."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Kaynak: Sabah