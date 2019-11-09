O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!

Her yıl ortalama 10 milyon adet ceza kesiliyor. En çok ceza, aşırı hız, park yasağı, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak ve direksiyonda cep telefonu kullanmaktan kesiliyor. Cezalar son dönemde yükseldi ve bütçeyi sarsacak seviyelere çıktı. Hata yapanlara kesilecek cezalar 5 bin liraya kadar çıkabiliyor.

YENİ TARİFE ARALIKTA

Direksiyonda cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışıkta geçen 235 lira, hız sınırını yüzde 10-30 aşan 235 lira, yüzde 30-50 aşan 488 lira, yüzde 50'den fazla şaan ise bin 2 lira ceza ödüyor. Yılbaşından sonra bu tutarlar daha da yükselecek. 1 Ocak'tan itibaren geçerli yeni tarife ise aralık ayının sonuna doğru belli olacak.

HER TÜRLÜ DENETİM VAR

Trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin özellikle büyükşehirde denetimden kaçmaları çok zor. Drone'la, helikopterle, sabit ve mobil EDS'yle sürekli denetim var. Kurat ihlali cebinizden en az 108 liranın çıkması anlamına geliyor. Cezanın kaçınılmaz olduğu hallerde yasalara göre, yüzde 25 daha az ödemek mümkün.

GECİKME AYLIK YÜZDE 5

İndirimden yararlanmak için cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmak gerekior. Bu yolla örneğin, seyir halindeyken direksiyon başında cep telefonu kullanana kesilen 235 liralık cezayı 176 liraya düşürebilirsiniz. Geç ödemede ise aylık yüzde 5 gecikme zammı ilave ediliyor.

EN ÇOK KESİLEN CEZALAR (Normal-İndirimli)

Hız sınırını yüzde 30'a kadar aşmak / 235 lira - 176 lira

Hız sınırını yüzde 30'dan 50'ye kadar aşmak / 488 lira - 366 lira

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak / bin 2 lira - 751 lira

Sürücü belgesiz araç kullanmak / 2 bin 18 lira - bin 513 lira

Trafik ışıklarına uymamak / 235 lira - 176 lira

Emniyet kemeri takmamak / 108 lira - 81 lira

Seyir halinde telefon kullanmak / 235 lira - 176 lira

Tehlikeli şekilde şerit değiştirmek / 235 lira - 176 lira

Yasaklı yerde park etmek / 108 lira - 81 lira

Alkollü araç kullanmak (ilk kez) / bin 2 lira - 751 lira

Alkollü araç kullanmak (ikinci kez) / bin 256 lira - 942 lira

Alkollü araç kullanmak (üçüncü kez) / 2 bin 18 lira - bin 513 lira

Drift yapmak / 5 bin 10 lira - 3 bin 757 lira

SORGULAMAYI İHMAL ETMEYİN

İndirim hakkı cezanın tebliğinden geçerli olmak üere 15 gün içinde kullanılabiliyor. Bazen kesilen cezalar çok geç tebliğ edilebiliyor. Ancak bilerek ya da bilmeden kural ihlali yaptığınızı düşünüyorsanız e-Devlet üzerinden aralıklarla sorgulama yapın. e-Devlet'e girdikten sonra e-Hizmetler bağlantısından "Emniyet Genel Müdürlüğü" menüsünü açın. "Araç Plakasına Yazılan Ceza" sorgulamasıyla adınıza kayıtlı araçlara ait cezayı öğrenebilirsiniz. Yine "egm.gov.tr" ve "gib.gov.tr" üzerinden borç ödeme, sorgulama bölümlerinden cezalar görülebilir. (Posta)