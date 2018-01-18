O Bölgede Yaşayanlara Müjde: 60 Bin Kişiye İş İmkanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile 60 bindne fazla kişiye iş imkanı doğuyor.

Atıl durumda olan 465 hektarlık alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Merkezi İş Alanları (MİA) projesiyle, 60 bin kişilik yeni istihdam imkanı sağlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit'teki bir restoranda bir basın toplantısı düzenledi. Özek düzenlediği basın toplantısında, 465 hektarlık alandaki projenin kentin parlayan bir yıldızı, körfezin incisi olacağını söyledi.

Yeni Çehre Olacak

Atıl durumda olan ve uzun yıllardan bu yana geliştirilemeyen bölgenin MİA ile Kocaeli'nin prestij bölgesi olacağını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Özek, kentin geleceğinin bu bölgede şekilleneceğini bildirdi.

Yakın zamanda hayata geçecek olan bu proje ile İzmit, Kocaeli ve Doğu Marmara bölgelerinin geleceğinin de burada şekilleneceğini söyleyen Başkan Özak, "MİA ile bölgede ulusal ve uluslararası kongre merkezleri, oteller, banka binaları, sigorta binaları, çeşitli markalara ait marka merkezleri, finans merkezleri, hastaneler, park ve dinlenme alanları, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesislerin bir arada bulunduğu Kocaeli'nin yeni çehresi olacaktır. Bu alanda yenilenebilir enerji kaynakları teşvik edilecek, yeşil binalar özendirilecek, yapılacak olan yapılar çevreye duyarlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni İstihdam Kapısı

MİA sayesinde kentin ticari hacminin de artacağını, yeni istihdam olanaklarının sağlanarak ülke ekonomisine de katkı sağlanacağını belriten Özak, "MİA projesiyle en az 60 bin kişilik yeni istihdam alanları oluşturulacak. Kentin yanı başındaki bu bölge, atıl olmaktan çıkartılıp Kocaeli'nin yeni yaşam, iş ve finans merkezi olacaktır. Biz bin 623 parselde binlerce mülkiyet sahibinin bulunduğu bu alanda yeni plan sayesinde bölgedeki arazilerin daha değerli hale geleceğini belirtmiştik. Biz sadece yeni bir plan yapıyoruz. Belediyeler kimsenin elinden yerini, yurdunu almayacak. Aksine mevcut yerleri bu plan sayesinde değerli hale gelecektir. Yıllardır yapılan karalamaların aksine gerçekler ortada." dedi.

Plandaki eşitlilik ilkesi gereği MİA'nın diğer bölgelerindeki 1,5 emsale, bu planı işleyerek eşitliği sağladıklarının altını çizen Özak, kişiye özel bir uygulama olmayacağını kaydetti.

Kpsscafe.com.tr | Ankara