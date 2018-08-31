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O bankaya borcu olanlar dikkat!

Ağustos ayının başından itibaren 115 milyon TL'lik kredi alacağını devreden Fibabanka bir kez daha alacaklarını devretti. Bu defa da 37,5 milyon TL`yi bulan kredi alacağını Güven Varlık Yönetim şirketine devretti.

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O bankaya borcu olanlar dikkat!

Ağustos ayının başından itibaren 115 milyon TL'lik kredi alacağını devreden Fibabanka bir kez daha alacaklarını devretti. Bu defa da 37,5 milyon TL`yi bulan kredi alacağını Güven Varlık Yönetim şirketine devretti.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:16
O bankaya borcu olanlar dikkat!

Ağustos ayının başından itibaren 115 milyon TL'lik kredi alacağını devreden Fibabanka bir kez daha alacaklarını devretti. Bu defa da 37,5 milyon TL`yi bulan kredi alacağını Güven Varlık Yönetim şirketine devretti.

Fibabanka isimli şirketten yapılan açıklamada "Bankamız kredi dosyalarından kanuni takibe intikal etmiş 37.508.472,37 TL kredi alacağı tüm teminatlarıyla birlikte Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ne hasılat paylaşım modeli ile devir ve temlik edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
 
Banka bu ayın başında da 115.4 milyon TL kredi alacağını, tüm teminatlarıyla birlikte yani aynı yöntem ile Güven Varlık Yönetim'e devir ve temlik etmişti. 
 
Bankanın devrettiği toplam kredi alacağı miktarı böylelikle yaklaşık 153 milyon liraya kadar yükseldi.
 
Bu devir ile bankaya kredi borcu olup bu borcu ödeyemedikleri için yasal takibe düşmüş kişilerin muhattabı artık Güven Varlık Yönetim şirketi oluyor. 

Fibabanka borcu olanların borçlarına dair iletişime geçecekleri yetkili şirket artık Güven Varlık Yönetim şirketi. Buna benzer bir alacak devir işlemi de daha önce HSBC Bankası tarafından Final Varlık Yönetim şirketine devrettiğinde yaşanmıştı.

Bankaya borcu olanlar Güven Varlık Yönetim şirketi ile iletişime geçip borçlarını yeniden yapılandırarak ödeyebilir, anlaşma sağlanması durumunda borçlarında indirim yaptırabilirler.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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bankaya borcu olanlar dikkat
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