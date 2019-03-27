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O Bankalara Ağır Cezalar Yolda!

Cuma günü kurlarda gerçekleşen spekülatif atak sonrası Türk Lirası’na karşı açık pozisyonda olan bankaların, pozisyonlarını kapatmadığı ve cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

O Bankalara Ağır Cezalar Yolda!

Cuma günü kurlarda gerçekleşen spekülatif atak sonrası Türk Lirası’na karşı açık pozisyonda olan bankaların, pozisyonlarını kapatmadığı ve cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:01
O Bankalara Ağır Cezalar Yolda!

Cuma günü kurlarda gerçekleşen spekülatif atak sonrası Türk Lirası’na karşı açık pozisyonda olan bankaların, pozisyonlarını kapatmadığı ve cezalarla karşı karşıya kalabilecekleri ifade edildi.

Posta Gazetesinin haberine göre dün öğle saatlerinde, cuma gününden beri yaşanan süreci anlatan bankacı, dün akşam itibarıyla Türk Lirası’nda açığa satış yapan bankaların ikinci günde de açıklarını kapatmadıklarını ve temerrüde düştüklerini ifade etti.

MERKEZ'DEN VE BDDK'DAN NET TAVIR

Mevcut duruma karşı Merkez Bankası ve BDDK’nın çok net tavır ortaya koyduğu bilgisini edindiğini dile getiren bankacı isim, “Karşılaştıkları durum çok net. Türk Lirası’na karşı aldıkları bu pozisyonu 3. günde de sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Zira Merkez Bankası ve BDDK’nın eli çok güçlü. Geçici hatta kalıcı olarak ödeme sistemlerinden çıkarılma ile karşı karşıya kalabilirler. Citibank, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi uluslarası bankaların adı geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası ve BDDK’nın kararlı duruşunun altını çizen kaynak, “Görünen o ki, Türkiye Cumhuriyeti kurumları Ağustos’tan büyük dersler çıkarmış, yabancı bankalar ise bunu görememiş” dedi.

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