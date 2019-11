New Holland Son Teknolojiye Sahip Ürünleri Ve Cazip Kampanyalarıyla Adana Tarım Fuarı’nda

5 Kasım 2019 – Türkiye traktör sektörünün lider markası New Holland, bu yıl 13. kez düzenlenen Adana Uluslararası Tarım Fuarı’nda farklı tip traktörlerini, tarımsal ekipmanlarını, iş makinelerini ve mekanizasyona erişimi kolaylaştıracak kampanyalarını çiftçilerin beğenisine sunuyor.

New Holland, en son piyasaya sunduğu Türkiye’nin otomatik dümenleme sistemine sahip yerli üretim traktörü MasterDrive ile birlikte yine Türkiye’nin bir ilki olan yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörü TR5 Electro Command’i, bahçelerin vazgeçilmeyen traktörleri T580B, T450 S/B, TD4.100F ve TTJ Limited Edition’ı yakından inceleme fırsatı sunuyor.

Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş ürün gamı ile verim ve kazanç artıyor

Adana’nın verimli arazileri ile ülkenin tarım ekonomisine yaptığı katkıdan bahseden TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz “New Holland olarak Adanalı çiftçilerimize hem onların hem de bu güzel şehrimizin tarım potansiyelini daha verimli kılacak teknolojik ürünlerimizi getirdik. Bölge çiftçilerimizin yeniliklere ne kadar açık olduğunu biliyoruz. Bu anlamda kendilerine sunduğumuz en son teknolojiye sahip ürünlerimizin en iyi şekilde değerlendirileceğinden şüphemiz yok. Yüksek verim ve kolay kullanımı hedefleyen çiftçilerimiz için bu yılın başında bir ilki gerçekleştirerek Türkiye’nin yarı otomatik şanzımana sahip ilk yerli traktörü New Holland TR5 Electro Command serisini satışa sunmuştuk. Bu traktörlerimizle birlikte tarımsal mekanizasyon ve akıllı tarım çözümleri kapsamında son olarak lansmanını yaptığımız

Türkiye’nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörü New Holland MasterDrive’ı da fuarda ziyaretçilerimize tanıtacağız. Yine bir başka yeni modelimiz ‘%100 Güç’, TD4.100F. Bu traktörümüz de yüksek basınçlı common-rail yakıt enjeksiyon teknolojisiyle donatılmış, 4 silindirli, tam 98 beygir gücü ile şu ana kadar yalnızca ithal traktörlerin yanıt verebildiği bahçe faaliyetleri için hem yerli hem de ekonomik bir çözüm. Kompakt ve modern çizgilere sahip kaportasının altında barındırdığı 55 HP maksimum güç ve 226 Nm tork üreten 3 silindirli yerli üretim S8000 serisi motoruyla tüm işlerin üstesinden gelmeye hazır T580B serimiz ve 43 HP maksimum güce sahip, 166 Nm tork üreten motoruyla uzun çalışma saatlerinde çiftçilerin kompakt yardımcısı olan New Holland T450 S/B serisi bahçe traktörlerimiz de fuarda bulunuyor” dedi.

Adana Fuarı’na özel kampanyalar mekanizasyona erişimi kolaylaştırıyor

Toprak işlemeden hasada kadar her türlü ihtiyaca yönelik ekipmanları stantlarında sergilediklerini belirten Akyüz; “Adana Fuarı’na 20’ye yakın farklı ekipman ve tarım sektöründe çiftçilerimizin yol arkadaşı olacak çeşitli iş makineleri ile geldik. Standımızı ziyaret eden misafirlerimiz Asılır Tip Hububat Ekim Makineleri, DPSP Serisi Dal-Sap Parçalama Makineleri, Yem Karma Makinelerini gibi ekipmanlar ile birlikte 200 serisi Nokta Dönüşlü Mini Yükleyici, C Serisi Mini Ekskavatör ve B Serisi Kazıcı Yükleyici gibi tarımda çözüm sunan New Holland iş makinelerimizi de yakından inceleme şansı yakalayacaklar” diyerek sözlerini şu şekilde tamamladı: “New Holland olarak fuar

katılımcılarına son teknolojiye sahip ürün, hizmet ve çözümlerimizi sunarken mekanizasyona erişimlerini de kolaylaştırmak üzere çeşitli finansal çözümler de sağlıyoruz. Bölge çiftçilerimiz, tüm serilerde geçerli, 5 yıl vade sağlayan TürkTraktör Finans’ın çok cazip güncel faiz oranları, Sonbahar kampanyamız ve fuara özel çalıştığımız TT Junior ve TD4 bahçe serilerimizde %5, TD serisinde ise 4 silindirli modellerde %2 indirim sunan, yine seçili modellerde yıl sonuna dek özel fiyat sağlayan kampanyalarımız hakkında detayları stantlarımızı ziyaret ederek öğrenebilirler. Çiftçilerimiz, TürkTraktör Finans avantajlarının yanı sıra %0,69’dan başlayan çok özel faiz oranlarının olduğu kampanyamız için de Vakıfbank şubelerinden başvuru yapabilirler. Bunlara ek olarak bu yılın ilk yarısında lanse ettiğimiz Tarlam Cepte uygulamamız için Adana fuarına özel olarak ileri servislerini satın almak isteyen müşterilerimize yıllık kullanım bedelini bu aya özel 365 TL olarak sunuyoruz.

KPSSCAFE.COM.TR