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NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasında yaşanan yaptırım krizine dair "NATO müttefikleri her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" açıklaması yaptı.

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NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasında yaşanan yaptırım krizine dair "NATO müttefikleri her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" açıklaması yaptı.

14 Ağustos 2018 Salı 21:43
NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasında yaşanan yaptırım krizine  dair "NATO müttefikleri her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" açıklaması yaptı.

NATO yetkilisinin, Aanadolu Aajansına yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında bazı zamanlar fikir ayrılığı olabileceğine, fakat bunun ittifak çerçevesi kapsamında yer alan temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermeyeceğine vurgu yaptı.

Konunun aslında ABD ile Türkiye'nin ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir" şeklinde açıklama yaptı.

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Hakan 30 dakika önce

NATO ne zaman işe yaradı ki şimdi yarasın?

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Özkan 24 dakika önce

Bence de NATO yetkilerinin vermiş olduğu bu cümleler haklılığını beyan etmektedir. Dayanışma çok önemli... Ama şunu unuttugunu görmekteyim... Biz Türkiye olarak bu topraklarda aç kalmis olsakta. Bayrağa millete ve vatan sevgisi içinde büyümüş ve ölünceye kadar cumhurbaskanimizin yanindayiz. Bizim için son söz bizim cumhurbaskanimizindir... Başımız kıldan ince ve ben onun milletindeyim ve ben onun için ölmeye bindefa razıyım.... Kriz beni alcaltmaz kıriz beni kucultmez... Kriz bizleri birbirine dusrtmez... Ne mutlu türküm diyene...

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Özkan 24 dakika önce

Bence de NATO yetkilerinin vermiş olduğu bu cümleler haklılığını beyan etmektedir. Dayanışma çok önemli... Ama şunu unuttugunu görmekteyim... Biz Türkiye olarak bu topraklarda aç kalmis olsakta. Bayrağa millete ve vatan sevgisi içinde büyümüş ve ölünceye kadar cumhurbaskanimizin yanindayiz. Bizim için son söz bizim cumhurbaskanimizindir... Başımız kıldan ince ve ben onun milletindeyim ve ben onun için ölmeye bindefa razıyım.... Kriz beni alcaltmaz kıriz beni kucultmez... Kriz bizleri birbirine dusrtmez... Ne mutlu türküm diyene...

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