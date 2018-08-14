nato dan abd türkiye açıklaması

NATO yetkilileri, Türkiye ve ABD arasında yaşanan yaptırım krizine dair "NATO müttefikleri her zaman dayanışma ve birbirini koruma konusunda anlaşma sağladığını göstermiştir" açıklaması yaptı.

NATO yetkilisinin, Aanadolu Aajansına yaptığı açıklamada, ittifak üyeleri arasında bazı zamanlar fikir ayrılığı olabileceğine, fakat bunun ittifak çerçevesi kapsamında yer alan temel konularda sağlanan mutabakata zarar vermeyeceğine vurgu yaptı.

Konunun aslında ABD ile Türkiye'nin ikili ilişkileri ilgilendirdiğini belirten NATO yetkilisi, "NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları bulunsa da müttefikler dayanışma ve birbirini koruma konusunda her zaman anlaşma sağladığını göstermiştir" şeklinde açıklama yaptı.

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