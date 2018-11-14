Nasıl pilot olunur? Aylık maaşları 21 bin lira

Pilot mesleği sadece son dönemlerin değil uçma fikrinin ilk ortaya çıktığı günlerden bu yana en gözde meslektir. Gelişen teknoloji ve sektör ile birlikte bu meslekte gelişti. Pilotluk mesleği en çok hayal edilen mesleklerin başında geliyor. Bunda aldıkları çok özel eğitim nedeniyle sayılarının az olması ve havacılık sektöründeki hızlı gelişmelerde etkili oluyor. Yeni başlayan pilotlara 21 bin lira maaş verildiği sektörde, tecrübeli bir pilotun maaşı ise 60 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Havacılık ve hava yolu seyahati ile ilgili sektör hızla büyürken çalışanlarına da aynı paralel de yüksek imkanlar sunuluyor. Haliyle pilotluk mesleği de her geçen gün cazip hale getiriyor.



Pilot olmak isteyen, kariyet planlamasını pilotluk üzerine yapmak isteyen gençlerin sayısı da her geçen gün artıyor.



Pilotluk mesleğine genel olarak baktığımız yılda ortalama dünya genelinde 20 bin, ülkemizde ise 750 ile 1000 pilota ihtiyaç duyuluyor.



Sektördeki yetişmiş pilot ihtiyacını karşılamak, personel açığını gidermek için pilotluk eğitimi veren üniversite ve kurum sayısı da hızla çoğalıyor.

Bu üniversitelerden mezun olanlar veya kurumlardan eğitimlerini tamamlayanlar, hem yurtiçinde hem de yurtdışında iş bulamama problemi karşılaşmıyor.



Yapılan araştırmalara göre pilotluk mesleğinde gelecek 20 yılda iş bulmak garanti olarak açıklanıyor. Ayrıca pilotluk mesleğinin maaşları da oldukça yüksek.



Mesleğine yeni başlayan pilot ayda 21 bin Türk Lirası maaş alırken, zaman içinde deneyim ve tecrübe kazanan pilotun maaşı ise 60 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da eğer özel üniversitede özel eğitim alınmışsa yıllık 100 bin lirayı aşan masrafın, kısa sürede amorti edilebileceğini gösteriyor.

NASIL PİLOT OLUNUR?

Ülkemizde görev yapan 8 bin 350 pilot bulunuyor. Bu rakamın 250’si kadın pilot olarak kayıtlarda yer alıyor. Her yıl hızla artan pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim veren devlet üniversiteleri Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyor.



Fakat artan pilot ihtiyacını karşılamak da devlet üniversiteleri yeterli olmuyor. Bu nedenle özel üniversiteler de bu alana yönelerek pilot yetiştirmeye başladı.

Bunlar; Özyeğin Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Girne Üniversitesi gibi özel üniversitelerdir.

Pilot eğitimi için İngilizce hazırlık sınıfı hariç üniversitede 4 yıl toplam 5 yıllık eğitim sonunda tamamlanıyor. Hususi pilot lisansı (PPL) eğitimi; 45 saat PPL uçuş, 5 saat gece uçuşu ve 81 saat sorumlu pilot uçuşunu kapsıyor.



180 saat teorik eğitim veriliyor. PPL ticari amaçlı kullanılamıyor. Ticari Pilot Lisansı (CPL) ise 78 saat uçuş eğitimini içeriyor. Ticari pilot yetkisi, aletli uçuş ve çift motor yetkisini kapsıyor.

PİLOT OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

●Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

● En az lisans mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak

● Yabancı dili (İngilizce) üst seviyede olmak. (2. yabancı dil tercih sebebidir Almanca, Fransızca gibi...)

● Erkek adaylar için boy 165 cm’den (kadında 160 cm) kısa, 195 cm’den uzun olmamak.

● Askerlik görevini tamamlamış olmak veya eğitim başlangıç tarihi itibarıyla en az 2 yıl tecil ettirmiş olmak.

● Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği hastanelerden sağlık muayenesini yaptırmak.

● Adli sicil kaydı bulunmamak.

PİLOTLUK EĞİTİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Hatice Küçükönal, 4 yıllık pilot eğitiminde yıllık ücretin 48 bin Türk Lirası olduğunu açıkladı.



Küçükönal, “Uçuş ücreti de bir defa alınan 54 bin euro (330 bin TL) THY ve Pegasus ile ‘eğitim İşbirliği Protokol’ü bulunan üniversitenin, mezunları Türk Hava Yolları, Sun Express, Pegasus, Onur Air, Ayjet ve Corendon gibi havayollarında hemen pilot olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY), 4 bin 800 pilot ile havacılık sektöründe hizmet veren en büyük kuruluşlardan biridir. Hızla büyüyen ve dünyadaki en büyük hava yolu şirketlerinin arasına ismini dünya markası olarak yazdıran Türk Hava Yolları (THY), kaptan pilot ve ikinci pilot olarak her yıl 600 kişiyi kadrosuna katarak büyümeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY) pilot ihtiyacını karşılamak için pilot adaylarını, hem THY Aydın Çıldır Uçuş Akademisi’nde hem de Türkiye’deki diğer uçuş okullarında eğitiyor. Daha fazla pilot ihtiyacı doğarsa, onu da yurtdışında anlaşmalı olduğu akademilerden karşılama yoluna gidiyor.

Atlasglobal firması pilot ihtiyacını, anlaşmalı olduğu üniversiteler ve kendi okulu olan Atlantik Uçuş Okulu’ndan karşılıyor. Üniversite mezunu olanlar, Atlantik Uçuş Okulu’nda pilotluk eğitimi almak için müracaat edebiliyor.

9’dan fazla yolcusu olan uçakta kaptanlığı sağlayan pilota ATPl deniliyor. ATPI eğitim ücreti yaklaşık olarak 350 bin lira. Devamında alınan tip eğitim ücreti ise 250 bin lira civarında bulunuyor.

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