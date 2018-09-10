Mutlu Bir Ofis Hayatı İçin Neler Yapabilirsiniz!..

Her 3 çalışandan biri çalışma ortamının bir işi kabul edip etmeme kararında belirleyici olduğunu söylüyor. Araştırmalardan çıkan sonuçlar ofis tasarımının önemini ortaya koyuyor.Verimlilikteki bir puanlık artışın bile çok önemli olduğu, iyi çalışanları bulma ve korumanın sonra derece kritik hale geldiği bugünkü iş ortamında ofis tasarımı şirketlerin rekabet silahları arasıda yer almaya başlıyor. Bu yüzden ideal ofis iş ortamı içinde yer alanlara ilham verici motive edici ve yaratıcılığı teşvik edici olmalıdır. İş birliği yapma isteğini ve ortak bilinci desteklemel, esnekk, uyum sağlanabilir ve değişime açık olmalı,sahiplenme, rahatlık ve kendine güven hislerini ortaya çıkarmalıdır.

MUTLU BİR OFİS HAYATI İÇİN

Hukuken suç sayılmadığı için hiç kimsenin genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur ancak birlikte yaşama kültürü gereği davranışlarımıza dikkat etmemiz gerekir. Sevsekde sevmesek de açık ofislere sahip iş yerlerinde saygı gereği özellikle dikkat edilmesi gereken bir takım görgü kuralları vardır. İyi bir açık ofis sakini olmak için dikkat edilmesi gereken 10 temel kuralı sizin için derledik.

Sessiz konuşun Sosyalleşmeyi en aza indirin Hasta olduğunuzda evde kalın Çalışma arkadaşlarınızı meşgul etmeyin Yüksek sesle müzik çalmayın Kokulu yiyecek ve spreylerden uzak durun Sıcak davranın, selamlaşmayı ihmal etmeyin Zaman konusunda titiz davranın Özel hayatınız size kalsın Ortak giderler varsa mutlaka paylaşın

OFİSTE VERİMLİLİK

Ofiste verimliliği yükseltmek, çalışanların üretkenliğini artırmak, fiziksel ve zihinsel olumsuzlukları en az seviyeye indirmek isteyen iş verenlerin mutlaka dikkate alması gereken altı somut sürdürebilirlik çözümü şöyle;

Havayı temiz tutun

Termal konforu sağlayın

Güneşin içeri girmesini sağlayın

Ofiste sessizliğin sesi duyulsun, gürültüyü önleyin

Mekansal özgürlüğü göz önünde bulundurun

Ofisi gerçekten yeşillendirin, yaşayan bitkiler bulundurun

ÇALIŞMA MASANIZ

Ofisinizi ya da çalışma masanızı kendinize ait bir alan olarak tasarlayın. Zihniniz yapmanız gereken onca işle meşgulken en başta ne yapacağınızı planlayabilmeniz için iyi bir konsantrasyon gerektirir. İyi bir konsantrasyon için de kendinize özel bir alan yaratmanız kesinlikle işe yarar. Masanızı, varsa odanızı şirketin izin verdiği ölçüde kişiselleştirin. Yaratıcılık size kalmış. Kendi alanınız aidiyet duygunuzu, odaklanmanızı, performansınızı ve mutluluk kat sayınızı arttıracaktır. Ofisinizde ya da masanızda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak mimari tasarımı yalnızca siz yapabillirsiniz. Çünkü çalışma alanınız, sizin yaşam alanınız.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 4 OFİS BİTKİSİ

1-Kaktüs

Bir kaktüsü ne kadar süre hayatta tutuğunuz size kendiniz ile ilgili temel bir bilgi verebilir. Eğer kaktüsünüz ölürse, bir çölden daha az misafirperversiniz demektir. Yapmanız gereken yegane şey, çok sulamamak. Bu arada kaktüsünüzü bilgisayar yanına yerleştirmenin sizi elektromanyetik ışınların bir kısmından koruduğu söylenir.

2-Bambu

Baambu ofis dekorasyonu için moda haline geldi ama aynı zamanda pozitif enerji yaydıkları için de popüler oldu. Bambunun saflık, açıklık, şeffaflık ve yaşam enerjisi sunduğuna inanılır. Bakımı son derece kolay olduğu için ofislerde çokça tercih edilir.

3-Nane

Çok yoğun ve stresli olduğunuz dakikalarda bir an durun ve nane yapraklarına bakın. Bir yaprak naneyi koklamak yada çiğnemek sinirleri gevşetir, aroması mide bulantısına iyi gelir ve boğazdaki bakterileri temizleyerek nefesi rahatlatır. Fidelerin toprağı nemli tutun ve yıl boyunca güneş alacağı bir yerde tutun yeter.

4-Aloe Vera

Aloe vera bitkinizi odanızdaki eczane gibi düşünün (en azından güneş yanığı gibi bir cilt problemleri için) Yanızca bir yaprağı hafifçe kırın ve içinden çıkan sıvıyı cildinize sürün. Aloe vera fazla güneş almayan ofisler için ideal bitkidir. Çünkü yaprakları fazla güneş altında kaldığında kahgerengiye döner ve ölür. Bu bitki aynı zamanda çok fazla sulama da gerektirmez. Biraz büyümüş bir bitki satın alığınız sürece aloe vera yetiştirme konusunda ize zorluk çıkarmayacaktır.

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