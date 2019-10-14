MÜSİAD’dan Ticaret Atağı!

Türkiye’nin küresel ölçekte en yaygın ve en büyük sermaye platformu MÜSİAD, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki nüfuzunun yaygınlaştırılması, ülkemizin üretim ve ihracatının geliştirilerek dünya pazarlarındaki payının artırılması ve devletimizin bölgesel ve global düzeyde etkin bir şekilde rol oynaması amacıyla yurt dışında ticaret atağına kalktı.

Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar tüm dünyada yoğun bir şekilde faaliyetlerini sürdüren MÜSİAD, düzenlediği iş gezileri, zirveler ve konferanslarla dünyanın muhtelif bölgelerinde ticaret ağları kurulmasına öncülük ediyor.

Ticaret diplomasisi anlayışıyla yurt dışında yabancı ve Türk iş insanlarını bir araya getiren MÜSİAD, yerli iş insanlarına yabancı ülkelerde iş yapma fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda ilk olarak 23-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Özbekistan’a iş gezisi programı düzenleyen MÜSİAD, burada gerçekleştirdiği ikili iş görüşmeleri, ülkenin önde gelen siyasi ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler ve forumlarla Orta Asya’nın kilit ülkesi Özbekistan ile önemli ticari anlaşmalar gerçekleştirilmesine öncülük etti.

Özbekistan’ın ardından yurt dışındaki temaslarına hız kesmeden devam eden MÜSİAD, Bosna Hersek’te düzenleyeceği İnternational Business Forum (Uluslararası İş Forumu) ile eş zamanlı olarak Hindistan’a da iş gezisi düzenledi.

Hindistan’ın Türk İş İnsanlarına Sunduğu Fırsatlar Ele Alınacak

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Confederation of Indian Industry (Hint Endüstri Konfederasyonu),ortaklığında, 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek gezide, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmaları görüşülecek. Türkiye’den yoğun bir iş adamları heyetinin katılımıyla gerçekleştirilecek ziyarette, son yıllarda büyük bir ivme yakalayan Hindistan’ın Türk iş insanlarına sunduğu fırsatlar değerlendirilecek.

Yurt dışındaki çalışmalarına devam eden MÜSİAD son olarak Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da 23.International Business Forum (IBF) programına düzenleyecek. 16-17 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek programda ülkenin gıda, tarım, hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, metal, mobilya ve orman ürünleri sektörlerindeki ayrıcalıklı yapısına dikkat çekilecek. Tüm dünyadan 1000’in üzerinde iş insanının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, B2B görüşmeleri düzenlenerek Türk ve yabancı iş insanlarının iş birliği yapmaları sağlanacak.

MÜSİAD Gönüllü Ticari Ataşe Gibi Çalışıyor

MÜSİAD’ın yakın dönemde gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın yurt dışında gönüllü bir ticari ataşe gibi faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çekti. Yurt dışında 94 ülkede 224 farklı noktada teşkilat ağına sahip olduklarının altını çizen Genel Başkan Kaan, bu ülkelerde yürüttükleri çalışmalarla yurt dışında iş yapmak isteyen Türk iş insanlarına fırsat kapısı açtıklarını vurguladı. Konuşmasında, Özbekistan’ın Orta Asya’nın merkezinde olduğunu ve kilit konumda yer aldığını kaydeden Kaan, bu ülkeyle gerçekleştirilecek iş birliği çalışmalarının Türkiye’nin Orta Asya’ya yönelik ticaret politikalarında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Stratejik Önemdeki Ülkeler Seçiliyor

MÜSİAD olarak iş gezilerinde stratejik öneme sahip ülkeleri seçtiklerine dikkat çeken Kaan, Hindistan’ın da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğine değindi. Hindistan’ın son yıllarda büyüyen ekonomisiyle tüm dikkatleri üzerinde topladığını vurgulayan Kaan, ülkenin ilerleyen yıllarda dünyada daha çok söz sahibi olacağını ve bu nedenle Türkiye’nin bölgede aktif rol alması gerektiğini belirtti. Konuşmasında son olarak Bosna Hersek’te düzenlenecek IBF programı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kaan, ülkenin Avrupa Birliği’ne açılan kapı olduğunu ve Türk iş insanları için büyük fırsatlar barındırdığını kaydetti. Türkiye’nin en büyük ticari partnerinin Avrupa ülkeleri olduğuna ve ihracatın büyük ölçüde bu ülkelere gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kaan, bu yönüyle Bosna Hersek’in Türk iş insanları için stratejik bir önemde bulunduğunu vurguladı.

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