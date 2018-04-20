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MÜSİAD Başkanı Kaan : Erken Seçim Kararını Son Derece Olumlu Karşılıyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Karaman Valisi Meral'i ziyaret etti.

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MÜSİAD Başkanı Kaan : Erken Seçim Kararını Son Derece Olumlu Karşılıyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Karaman Valisi Meral'i ziyaret etti.

20 Nisan 2018 Cuma 19:11
MÜSİAD Başkanı Kaan : Erken Seçim Kararını Son Derece Olumlu Karşılıyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Karaman Valisi Meral'i ziyaret etti.

Burada daha sonra Belediye Başkan Vekili , MÜSİAD Şube Başkanı ve üyelerle birlikte dernek şube binasının açılışını yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, erken seçim kararına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.  

Kaan, "İş dünyasının aktörleri olarak istikrar ve güven ortamına her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ancak bu koşullarda yapacağımız yatırımlara sağlıklı şekilde karar vermek için hepimiz istikrar arıyoruz. Ülkemizde süren istikrar ortamının da 16 Nisan referandumu sonrasında, milletimizden onay alınan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de bir an evvel faaliyete geçirilmesi için gayret gösterdik. Bununla birlikte ülkemizin daha fazla güçleneceğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçim kararını MÜSİAD olarak, iş dünyası olarak son derece olumlu karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu kararın ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz biliyoruz ki ülkemizin geleceği aydınlık." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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MüsiadMüsiad Başkanı
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