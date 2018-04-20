Müjdeyi Başdanışman Verdi: ÖTV'de İndirim Sinyali

ÖTV'de indirim sinyali geldi.

TRT Haber ekranında yayımlanan programa konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, açıkalmalarında önemli ifadeler kullandı ve ÖTV müjdesi de verdi.

Cemil Ertem, TRT Haber'de yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

*Bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz; seçime rağmen büyüme temposunda bir değişiklik olmayacak

*Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen maliye ve para politikasıyla çift haneye çıkan enflasyonda beklentileri tek haneye indirecek araçlar var

*KGF'de ihracat kredilerinde 14 milyar liralık limitten 8 milyar TL'ye yakın kredi kullandırıldı; bu, ihracatın 2018'de tempolu artacağını gösteriyor.

*Petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor; petrolde 70 dolar seviyesinde katılık olursa maliye politikasında atacağımız adımlar olabilir

*Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ötv indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz

*(ÖTV indirimiyle) Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemelİ.

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