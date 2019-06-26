Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 30°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94649
ALTIN
261.605
DOLAR
5.7713
STERLIN
7.3303
EURO
6.5601
23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!
CHP: FATURA YİNE VATANDAŞA ÇIKTI
İşte WhatsApp'ı internetsiz kullanabilmenin yolu!
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti

Müjde Bir Banka Daha Bugün Başlattı!

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" kampanyasına DenizBank'da katıldı. Banka, konut almak isteyen ve kullanacağı konut kredisinde faiz oranlarının müspet yönde değişiminden faydalanmak isteyen tüketiciler için "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi"ni hayata geçirdi.

Müjde Bir Banka Daha Bugün Başlattı!

"Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" kampanyasına DenizBank'da katıldı. Banka, konut almak isteyen ve kullanacağı konut kredisinde faiz oranlarının müspet yönde değişiminden faydalanmak isteyen tüketiciler için "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi"ni hayata geçirdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:50
Müjde Bir Banka Daha Bugün Başlattı!

DenizBank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü geliştirdi.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, konut almak isteyen ve kullanacağı konut kredisinde faiz oranlarının müspet yönde değişiminden faydalanmak isteyen tüketiciler için "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü sundu.

DenizBank’ın dün itibarıyla hayata geçirdiği yeni üründe, faiz değişim sıklığı kredi kullandırımı sırasında 6 veya 12 aylık periyotlarda olacak şekilde tüketici tarafından seçilebilecek. Bununla beraber Merkez Bankası tarafından ilan edilen TÜFE referans oranı ile aylık 0,5’e endekslenen faiz oranı üzerinden 120 ay vadede kredi kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, şunları kaydetti:

"DenizBank olarak hareket noktamız her zaman, değişen piyasa şartlarında müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hayatı kolaylaştırabileceğimiz bir hizmet modeli. Ürün yelpazemiz, hayata geçirdiğimiz inovasyon ve projeler tamamen bu anlayışın birer meyvesi... Bu doğrultuda, piyasada oluşan konut alım fırsatlarından yararlanmak isteyen ancak faiz oranlarının önümüzdeki dönemde düşeceği beklentisiyle kararlarını erteleyen müşterilerimize özel olarak Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünümüzü geliştirdik.

Bu ürünü kullanan müşterilerimizden, kredilerinde erken ödeme, ara ödeme veya kapama yapmak istediklerinde erken ödeme ücreti almıyor, faizlerin yeterince düştüğünü gördüklerinde diledikleri an masrafsız sabit faizli konut kredisine dönme seçeneği sunuyoruz. Ayrıca, enflasyonun artması ihtimaline karşı da ürünümüze tüketiciyi belli bir seviyeden sonra koruyacak bir tavan faizi tanımladık. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye ve yenilikçi çalışmalarımızla onların yanında olmaya devam edeceğiz."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

KAYNAK:AA

Anahtar Kelimeler:
müjde banka daha bugün başlattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Volkswagen'den Türkiye'ye 1,3 milyar euroluk dev yatırım!
Volkswagen'den Türkiye'ye 1,3 milyar euroluk dev yatırım!
Emekliye-memura en az yüzde 5.5 zam!
Emekliye-memura en az yüzde 5.5 zam!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim