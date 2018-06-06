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Müjde 1-2 Güne Gelecek-80 Bin Personel Kamuya Alınacak

80 bin personelin kamuya alınması için devam eden çalışmalardan son dakika haberi geldi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı son açıklamasında kadro dışı bırakılan 80 bin taşeron işçi için süreçte son durumu açıkladı.

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Müjde 1-2 Güne Gelecek-80 Bin Personel Kamuya Alınacak

80 bin personelin kamuya alınması için devam eden çalışmalardan son dakika haberi geldi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay yaptığı son açıklamasında kadro dışı bırakılan 80 bin taşeron işçi için süreçte son durumu açıkladı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 10:48
Müjde 1-2 Güne Gelecek-80 Bin Personel Kamuya Alınacak

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan KHK ile 900 binden fazla taşeron işçi, kamuya alınmıştı. Ancak Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışan taşeron işçiler bu düzenlemenin dışında bırakılmış ve o personeller kadroya alınmamıştı. Kadroya alınacaklar diye beklerken KİT'lerde çalışan personellerkapsam dışında kalmaları ile büyük şok yaşamıştı. Sosyal medya ve forum sayfalarından bu konu hakkındaki talep ve şikayetlerini ileten KİT taşeronları için zaman zaman hükümetten açıklamalar gelmişti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, kamuya geçişleri tamamlanan 1 milyon taşeron işçisinin hem gelirinin arttırıldığı hem de özlük hakları iyileştiği belirtilirken Takvim Gazetsinde yer alan habere göre KİT'lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere kriterlere takılarak kadro alamayan taşeronlar için de hükümetin yeni bir çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 85 bin kişiyi ilgilendiren ve bu personellerin taşeron sınıfından kadroya geçişini öngören çalışmanın 1-2 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konu ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Maliye bu konuda çalışıyor. Hazine'nin görüşü bekleniyor. 1-2 güne kadar iyi, olumlu haber gelir" ifadelerini kullandı.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından KİT'lere kadro ile ilgili talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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Hasan 2 saat önce

Aile sağlık merkezinde(aile hekimliğinde) çalışan hizmetli personellerde dahilmi

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Mesut 2 saat önce

Tapu Kadastro Müdürlüğü ne personel alımı hakkında bilgi sahibi olan varmı. .

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Murat 2 saat önce

Kit kapsaminda Turkiye seker Fabrikalari calisani olarak 2018 yili icinde satilan seker fabrikalari bulunmaktadir. Bu kapmsa satilan fabrikalarda calisan tesoronlar ne olacak genemi kapsam disi kalacak yoksa kadroyami gececek.

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Nefise 41 dakika önce

Sadece kitler degil kapsam dışında kalan kamu hastanelerinde yemekhanede çalışan personellerde var ve daha niceleri lutfen sadece kitler konusulmasin hiç bir çalışanın hakkı yenmesin bir kere hata yapi ldi ikinci tekrarlamasın yetkililere duyurulur...

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Tülay celik 31 dakika önce

Iskurcalisanlar6calisip çıkacak bunlar ne olacak

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Ali 31 dakika önce

Bukadar kadro boşluğu var peki üniversiteli gençleri neden bahane edip bir yere almıyorlar özellikle yaş problemi yaratıyorlar taşeron işçileri kadroya alırken yaşa kimse takılmadı ama madem öle üniversite mezunu okadar genc var bunları da kadroya alın

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