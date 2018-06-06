Müjde 1-2 Güne Gelecek-80 Bin Personel Kamuya Alınacak

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan KHK ile 900 binden fazla taşeron işçi, kamuya alınmıştı. Ancak Kamu İktisadi Teşebbüsleri bünyesinde çalışan taşeron işçiler bu düzenlemenin dışında bırakılmış ve o personeller kadroya alınmamıştı. Kadroya alınacaklar diye beklerken KİT'lerde çalışan personellerkapsam dışında kalmaları ile büyük şok yaşamıştı. Sosyal medya ve forum sayfalarından bu konu hakkındaki talep ve şikayetlerini ileten KİT taşeronları için zaman zaman hükümetten açıklamalar gelmişti.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, kamuya geçişleri tamamlanan 1 milyon taşeron işçisinin hem gelirinin arttırıldığı hem de özlük hakları iyileştiği belirtilirken Takvim Gazetsinde yer alan habere göre KİT'lerde çalışan taşeron işçiler başta olmak üzere kriterlere takılarak kadro alamayan taşeronlar için de hükümetin yeni bir çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 85 bin kişiyi ilgilendiren ve bu personellerin taşeron sınıfından kadroya geçişini öngören çalışmanın 1-2 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay konu ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında "Maliye bu konuda çalışıyor. Hazine'nin görüşü bekleniyor. 1-2 güne kadar iyi, olumlu haber gelir" ifadelerini kullandı.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından KİT'lere kadro ile ilgili talep ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

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