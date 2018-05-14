Muharrem İnce'den Son Dakika EYT Açıklaması: 24 Haziran 2018'de Seçilirsem..

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce EYT'lerle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi durumunda EYT'lere çözüm getireceğini ve onların sorununu çözeceğini söyleyen Muharrem İnce, EYT'lere seçim vaadini bu şekilde verdi.

Primlerini tamamlamalarına rağmen yaş sorununa takıldıkları için emekli olamayan vatandaşların bu sorununu çözüme kavuşturacağını söyleyen Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

“30 yıl prim öde demişsin o da ödemiş. Söz veriyorum ilk işim onu çözmek olacak, hemen çözeceğiz. Türkiye eğitimden sağlığa, dış politikadan güvenliğe sorunlar içerisinde. Bir açmazları var şöyle diyorlar: ‘Türkiye’de bir istikrar var, işler iyiye gidiyor’ diyor. Sonra dönüyor bu tarafa, ‘Türkiye’nin beka sorunu var’ diyorlar yani gelecekten kaygılı. Yani işler iyi gidiyorsa gelecek kaygısının olmaması lazım. Eğer Türkiye’nin beka sorunu varsa, gelecekle ilgili sorunu varsa o zaman işlerin kötü gidiyor olması lazım. Burada bir sıkıntı var ama o zaman yurttaşlarımdan şunu sormalarını istiyorum. Soracağınız soru şu: ’16 yılda bu memleketi bu hale bunlar getirdi. Peki memleketi bu hale getirenler, bu memleketin sorununu çözebilir mi’

MÜLAKATLAR KALKACAK

Öte yandan Muharrme İnce geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sözleşmeli öğretmenlik ve mülakatlar ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “Öğretmen Cumhurbaşkanı adayı olarak öğretmenlere sözümdür. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, mülakatla öğretmen alınmasına son verilecek. Öğretmenlere performans değerlendirmesi yapıyorlar, kaldırılacak.”

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