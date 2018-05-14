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Muharrem İnce'den Son Dakika EYT Açıklaması: 24 Haziran 2018'de Seçilirsem..

Cumhuriyet Halk Partisinin 24 Haziran seçimlerini Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yaptığı son dakika açıklamasında EYT'lerin sorununa değindi.

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Muharrem İnce'den Son Dakika EYT Açıklaması: 24 Haziran 2018'de Seçilirsem..

Cumhuriyet Halk Partisinin 24 Haziran seçimlerini Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yaptığı son dakika açıklamasında EYT'lerin sorununa değindi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 10:27
Muharrem İnce'den Son Dakika EYT Açıklaması: 24 Haziran 2018'de Seçilirsem..

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce EYT'lerle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi durumunda EYT'lere çözüm getireceğini ve onların sorununu çözeceğini söyleyen Muharrem İnce, EYT'lere seçim vaadini bu şekilde verdi.

Primlerini tamamlamalarına rağmen yaş sorununa takıldıkları için emekli olamayan vatandaşların bu sorununu çözüme kavuşturacağını söyleyen Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

“30 yıl prim öde demişsin o da ödemiş. Söz veriyorum ilk işim onu çözmek olacak, hemen çözeceğiz. Türkiye eğitimden sağlığa, dış politikadan güvenliğe sorunlar içerisinde. Bir açmazları var şöyle diyorlar: ‘Türkiye’de bir istikrar var, işler iyiye gidiyor’ diyor. Sonra dönüyor bu tarafa, ‘Türkiye’nin beka sorunu var’ diyorlar yani gelecekten kaygılı. Yani işler iyi gidiyorsa gelecek kaygısının olmaması lazım. Eğer Türkiye’nin beka sorunu varsa, gelecekle ilgili sorunu varsa o zaman işlerin kötü gidiyor olması lazım. Burada bir sıkıntı var ama o zaman yurttaşlarımdan şunu sormalarını istiyorum. Soracağınız soru şu: ’16 yılda bu memleketi bu hale bunlar getirdi. Peki memleketi bu hale getirenler, bu memleketin sorununu çözebilir mi’

MÜLAKATLAR KALKACAK

Öte yandan Muharrme İnce geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sözleşmeli öğretmenlik ve mülakatlar ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “Öğretmen Cumhurbaşkanı adayı olarak öğretmenlere sözümdür. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak, mülakatla öğretmen alınmasına son verilecek. Öğretmenlere performans değerlendirmesi yapıyorlar, kaldırılacak.”

SİZ DE AŞAĞIDAKİ YORUM KISMINDAN EYT HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE, TALEP VE TEPKİLERİNİZİ DİLE GETİREBİLİRSİNİZ.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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umut 3 saat önce

Ne zamandır bir umut bekliyordum.Artık umutlar yeşersin .inşAllah Eyt sorununa çözüm bulunur tün eyt oyları sizinle olsun.

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hüseyin apaydın 3 saat önce

sayın ince iktidar olabilmeniz mümkün görünmüyor olaki kazandınız kılıçtaroğlu nun sözüne itibar edilmiyor sizi eyt lilere vaat ettiklerinizden caydırmıycana garanti varmı..

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mazlum 2 saat önce

Eger eyteye cozom gelecekse en az bi aileden 10 oy sizin

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eyt 2 saat önce

eyt ; lileriin hakkını vermeyıp helalleşmeden oy alamazsınız. sözü kım verırse oylar onların

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Ahmet 1 saat önce

Sayın ince önce vatan menfaati emekli olmak için vatandan

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Ahmet 1 saat önce

Vatan millet sakarya sayın ince önce vatan emekli olmak için önce devlet menfaatleri vatansız millet olmaz

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eğt magduru 29 dakika önce

Eyete lilere para yokmuş hayır istemiyoruz ki halimizi kaso etiler halimizi istiyoruz bunun oyla felan alakası varmı yoku bir bana yiyit

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Kadi 16 dakika önce

Oylar Muharrem ince 7 oy var eyt icin tsk

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