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Muharrem İnce'den Çiftçilere Müjde Geldi

Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamasında çiftçilerin tüm borçlarının faizlerini sileceğini söyledi.

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Muharrem İnce'den Çiftçilere Müjde Geldi

Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yaptığı son dakika açıklamasında çiftçilerin tüm borçlarının faizlerini sileceğini söyledi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 15:39
Muharrem İnce'den Çiftçilere Müjde Geldi

Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde konuşan Muharrem İnce önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran'dan sonra çiftçilerin tüm borçlarının faizlerini sileceğini söyledi. Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

"Muharrem İnce size sözüm olsun. Cumhurbaşkanı olduğumda çiftçinin borçlarının faizini Temmuz bitmeden sileceğim. Geçenlerde Adıyaman'daydım.

Malatyalı ve Adıyamanlılar benim içimi acıttı. Bizim tütünümüz farklı, Yalova'dakilere benzemez. Haklılar. Ekin tarlalarında sapan tırpan sallamış, traktör kullanmış biri olarak söylüyorum.

Erdoğan demiş ki, 'Tütün zararlıdır' Neden biliyor musunuz, Erdoğan yeli ve milli değil. Erdoğan ABD tütün şirketlerine teslim olmuş.

Adıyamanlı kardeşim tütün ekmeyecek, Adıyaman tütünü zehirli de ABD'ninkin de vitamin mi var? Onlar Türkiye'yi Washington'dan yönetiyor, ben Ankara'dan yöneteceğim.

Onlardan bizim farkımız şu; ya oy ver ya işten çıkarsın diyorlar. Kafaya bak kafaya. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Asla işinizle oynamayacağım. Belediye başkanına bak ya. Kimsin sen? Oy çıkmazsa işten atacakmış..."

"Seçilirsem 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağız. Hemen kaldıracağız. Bugünlerde tartışmalar yapıyor, meydanlardan bana laf yetiştiriyor.

Muhattap olmayacağım, gerek yok. Biz ülkeye ne yapacağımızı anlatalım.

Bütün annelere sesleniyorum, çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. Yine köprü meselesi var. Demirel'in yaptığı ücretsiz, Erdoğan'ın ki bayramda ücretli. Demirel'in ki ücretsiz de senin yaptığın köprü neden ücretli?"

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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