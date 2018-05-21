Muharrem İnce: Asgari Ücret 2 bin 200 Lira Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bartın'da seçim mitingi yaptı. Burada gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin konuşan İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Asgari Ücretin 2 Bin 200 TL olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var, Suriye'de büyükelçi yok. Niye, Tayyip Erdoğan Esad'a kızmış. Ben seçildiğimde büyükelçiyi göndereceğim. Bu sorunlar çözülecek. Meydanda bağırarak, kavga ederek dış politika olmaz. Dış politika kararlılıkla, arkada, masada olur. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak, çiftçiye mazot 3 TL olacak.

Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs verilecek. Bunu size Muharrem İnce vermeyecek, bunu size Türkiye Cumhuriyeti verecek.16 sene sonra bir manifesto yayınlıyor. Ekonomi sorunlarını çözeceğim, günaydın bugüne kadar neredeydin? Dolar çıkıyor, ne oldu bugün, çıkıyor mu yine? Tek dertleri beni indirmek diyor, vallahi de değil. Ben gelince, mazot, dolar inecek ise sen de in be kardeşim." dedi.

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