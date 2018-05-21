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Muharrem İnce: Asgari Ücret 2 bin 200 Lira Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bartın'da seçim mitingi yaptı.

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Muharrem İnce: Asgari Ücret 2 bin 200 Lira Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bartın'da seçim mitingi yaptı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 15:31
Muharrem İnce: Asgari Ücret 2 bin 200 Lira Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Bartın'da seçim mitingi yaptı. Burada gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin konuşan İnce, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Asgari Ücretin 2 Bin 200 TL olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var, Suriye'de büyükelçi yok. Niye, Tayyip Erdoğan Esad'a kızmış. Ben seçildiğimde büyükelçiyi göndereceğim. Bu sorunlar çözülecek. Meydanda bağırarak, kavga ederek dış politika olmaz. Dış politika kararlılıkla, arkada, masada olur. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak, çiftçiye mazot 3 TL olacak.

Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs verilecek. Bunu size Muharrem İnce vermeyecek, bunu size Türkiye Cumhuriyeti verecek.16 sene sonra bir manifesto yayınlıyor. Ekonomi sorunlarını çözeceğim, günaydın bugüne kadar neredeydin? Dolar çıkıyor, ne oldu bugün, çıkıyor mu yine? Tek dertleri beni indirmek diyor, vallahi de değil. Ben gelince, mazot, dolar inecek ise sen de in be kardeşim." dedi.

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Son Güncelleme: 21.05.2018 15:36
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Muharrem Ince Asgari ücretAsgari ücret 2 Bin 200 Tl
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mavi3 6 saat önce

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mustafa 6 saat önce

Hangi parayla yapacakmış ? Çok merak içindeyim.

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Nurtug 5 saat önce

Muharrem ince sana oyumu veriyorum amma elimin eğer bu söylediklerini yapmazsan ananı bütün kirazlı erkekleri siksin okeymi

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Kemal 5 saat önce

Galiba suanda tayyipden başkası yine yalan.

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