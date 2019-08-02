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Müftülükten kredili kurbana ''şartlı'' onay

İstanbul Müftüsü Maşalı, ''Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Kurbanı inşallah makbul olur. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok" dedi.

Müftülükten kredili kurbana ''şartlı'' onay

İstanbul Müftüsü Maşalı, ''Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Kurbanı inşallah makbul olur. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok" dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:26
Müftülükten kredili kurbana ''şartlı'' onay

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, kurbanın önemine işaret ederek, zengin insanların kesmesi gerektiğini söyledi. Maşalı, ''Temel ihtiyaçlarını karşılamış, bunun ötesinde kenarda 80 gram altın maddi imkanı bulunan kişiler kurban kesmeli. Hanefi mezhebine göre bu vaciptir. Diğer mezheplere göre de sünnet olarak değerlendirilmiştir'' diye konuştu.

Zengin olmayan bir kişinin kurban kesmesine gerek olmadığını dile getiren Maşalı, şöyle devam etti:

''İşin fıkhi boyutu bu şekilde. Ama vacip olmadığı halde kurban kesen kişiler de oluyor. Bunun psikolojik tarafı fazla. Bir babayı düşünün, çocuğuna bayram gününde kurban kesmenin verdiği o coşkuyu yaşatmak istiyor. İster istemez gücü nispetinde belki sıkıntıya da girerek kurban kesiyor. Normalde maddi imkanı yerinde olmayan, temel ihtiyaçların ötesinde kenarda parası olmayan bir kişinin kurban kesmesine gerek yok. Bu kişiler yükümlü olmadığı bir şeyle kendisini yükümlü tutmuş oluyor.''

"FAİZ OLUŞUYORSA DOĞRU YAKLAŞIM DEĞİL"

İslam dininin faizi yasakladığını ve haram kıldığını anlatan Maşalı, ''Eğer faiz oluşuyorsa kredi kartıyla kurban kesmek doğru bir yaklaşım değil. Faizli işleme hangi vesileyle girerseniz girin, günaha girmiş olursunuz. Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Kurbanı inşallah makbul olur. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok. Ama ödeyemezseniz ve faize girerse orada günaha yol açar'' ifadelerini kullandı.

Kurban etinin dağıtımının da önemli olduğunu kaydeden Maşalı, şunları söyledi:

''Kurban etinin bir bölümümünü fakir fukaraya, bir bölümünü eşimize dostumuza, diğer bölümünü de aile bireylerine ayırmalıyız. Kurban etini üçe bölüp bu şekilde dağıttığımızda sünnete uygun bir davranış yapmış oluruz. Eğer çevremizde kurbanı paylaşacağımız kişiler yoksa vekalet yoluyla kurban kesimini de deneyebiliriz. Vekalet yoluyla kurbanı gerçekten çok muhtaç kişilere ulaştırma yoluna başvurabiliriz. TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) dünya çapında 149 ülkede vekaletle kurban kesimi yapıyor. Dünya genelinde ihtiyacı olanlara kurbanlarınızı ulaştırıyor."

İhtiyaç sahibi ise gayrimüslimlere de kurban etinden verilebileceğini vurgulayan Maşalı, "Belki sizin vereceğiniz bir pay hisseyle onların İslam'a karşı bakışı çok değişecektir'' dedi.

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müftülükten kredili kurbana şartlı onay
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