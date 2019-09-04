Muftakta Umut Var Projesi İle İstihdam Yaratılacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı önderliğinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Şükraan Ekonomik, Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği Ankara’da bir araya geldi. Dünya çapında dezavantajlı gruplar arasında sosyo-ekonomik yetersizliğe sahip bireylere istihdam imkânı sunan Brezilyalı şef David Hertz’in hayata geçirdiği Gastromotiva Hareketi’nden ilham alarak Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere 6 ilde hayata geçirilmesi planlanan Mutfakta Umut Var projesinin lansmanı Başkent Üniversitesi Thermopol Gastronomy Academy’de gerçekleşti.

600 kişiye eğitim ve istihdam sağlanacak

Gıda kaynaklarının azaldığı ve gıda ile ilişkimizi gözden geçirmemizi gereken bir dönemde gıdayı toplumları birleştiren bir araç olarak görerek, farklı toplumsal kesimler arasında dayanışmayı arttırmak, dezavantajlı bireylerin eğitilerek sürdürülebilir iş sahibi olmalarını sağlamak ve eğitimin gerçekleştiği bölgelerde ekonominin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Mutfakta Umut Var projesi kapsamında 2 yıl sürecek eğitim için WFP tarafından 2 milyon dolarlık fon sağlanacak.Projede ilk eğitim yılında geçici koruma altında bulunan Suriyeliler ve Türk vatandaşlarından yaklaşık 600 kişiye mutfak alanında meslek edinme amaçlı eğitimler ile istihdam imkânı sağlanması hedefleniyor.

Katılımcılara ilk 6 ay ekonomik destek

3 aylık mesleki ve teknik beceri eğitimlerini tamamlayan katılımcılar aşçı yardımcısı sertifikası alabilecek. Sertifikasını alan katılımcılara iş deneyimi kazandırılması için ek olarak 3 aylık işbaşı eğitimi de verilecek. Bunun yanı sıra eğitime devam eden katılımcılara ilk 6 ayda ekonomik destek sağlanacak. Eğitim kapsamında mesleki becerilerin geliştirilmesinin yanında iş bulma konusunda özgeçmiş hazırlama, mülakat koçluğu, iş arama ve çalışma izinleri için rehber olacak eğitimler de verilecek.

Mutfakta Umut Var projesinde eğitim müfredatı Mardinli Şef Ebru Baybara Demir tarafından hazırlanacak. Müfredatın zenginleştirilmesinde danışmanlık görevini ise 12 yıldır Brezilya, Meksika, Sal Salvadaor ve Cape Town olmak üzere 4 şehirde sosyal gastronomi ve el becerisi geliştirme konusundaki deneyimleri ile binlerce kişiye istihdam sağlayan Gastromotiva Hareketi sağlayacak.

Mutfakta Umut Var Projesi’nin hamisi olan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, gıdanın dönüştürücü gücünü en iyi şekilde insanlara faydalı hale getirmenin yolunun eğitimden geçtiğini söylerken, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Mutfakta Umut Var (MUV) Projesi, yerel mutfak geleneklerine uluslararası boyut katarak bu alandaki çalışmalarda çok yönlü ve sürdürülebilir gelişimine destek olacaktır. Bu doğrultuda çevreye duyarlı ve “sıfır atık” bilincinin geliştirilmesini teşvik eden çalışmalar gerçekleştireceğiz. Proje çatısı altında bulunan herkes bu konuda bilinçlendirilecek, mutfak eğitimleri süresince kullanılan tüm malzemeler geri dönüşüm, sağlıklı beslenme ve sıfır atık alanlarında değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra, projeye dâhil olacak uluslararası deneyimli aşçıların bilgi birikimden ve tekniklerinden faydalanarak gastronomi alanında; yerel mutfağımızı, uluslararası platformla buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda projelerimize her daim destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

Mezopotamya’nın ilk gastronomi okulu projesini 2017 yılında Harran Gastronomi Okulu ile hayat geçiren, Suriyeli ve dezavantajlı kadınlar için gerçekleştirdiği projelerle Türkiye’de sosyal gastronominin öncüsü olan Mardinli şef Ebru Baybara Demir ise şunları söyledi: “Yerel ürün, yerel mutfak, yerel insan, yerel ekonomi denklemini kurduğumuz takdirde tüm dünyaya hem kendimizi hem de gastronomimizi anlatabiliriz. Binlerce yıllık kadim kültürümüzün topraklarından çıkan, insanlarının doğuştan getirdiği lezzet ve kültürleri her bölgede ayrı ayrı yaşatıp yerel insanlar ile bunları bir sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor. Bunun da en iyi yolu eğitimden geçiyor. Bu eğitimler kapsamında dezavantajlı gruplar bunun için en iyi örnek. Gastronomi ile onların hayatını iyileştirerek onlara sürdürülebilir iş verdiğimiz takdirde insanımıza, toprağımıza, ürünümüze ve çiftçimize sahip çıkmış olacağız. Hayata geçireceğimiz Mutfakta Umut Var projesinin herkes için hayırlı olmasını diliyorum.”

Gerçekleşen basın toplantısında konuşan Brezilyalı Şef David Hertz, "Gastronomide mesleki eğitiminin, herhangi bir korunmasızlık içinde yaşayan insanlara fırsat vermenin en güçlü araçlarından biri olduğuna inanıyorum. Dünyanın dört bir yanında, 20'yi aşkın ülkede projeler görmüş olmama rağmen şef Ebru Baybara Demir’in bölge Mardin ve Harran’da yaptıkları beni çok etkiledi. Ona karşı derin bir saygı ve minnettarlık hissediyorum. Gerçekten orijinal bir lider, Türkiye'deki gastronomi hareketini toplumsal olarak katılımcı bir forma dönüştürüyor. Umarım bu proje, iş birliği yapmamızın ve ortakları ile pratikte hali hazırda yürüttüğümüz projeleri ölçeklendirebilmemizin bir yolu olur. Bu kapsamda bizi bu projede bir araya getiren sayın Ceyda Bölünmez Çankırı başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Projeye 2 milyon dolarlık mali destek verecek olan Dünya Gıda Örgütü Ülke Direktörü ve Temsilcisi Nils Grede, “Türkiye, dünyada misafirperverliği ile biliniyor. Bu gerçek sadece 10 milyonlarca ziyaretçi tarafından değil, aynı zamanda artık 4 milyon sığınmacı tarafından da biliniyor.Yiyecek misafirperverliğin temelidir, insanları bir araya getirir ve hayatları değiştirir.Mutfakta Umut Var’da yiyecek, 600 ihtiyaç sahibi sığınmacıyı ve Türk vatandaşını kendi geçimlerini sağlamaları için güçlendirmeye aracı olacak.WFP’nin temsilcisi olarak, Mutfakta Umut Var’da bir rolüm olmasından onur duyuyorum” dedi.

Gerçekleşen imza töreninin ardından dünyaca ünlü şefler David Hertz, Patrick Honauer ve Ebru Baybara Demir Mutfakta Umut Var projesi için mutfağa girdi. MUV kursiyerleri ile workshop gerçekleştiren şefler sosyal gastronominin gücü ile ihtiyaç sahibi kişilerin hayata güvenle katılabileceğini vurguladı.

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