MTV ikinci taksit ödemelerinde son gün geliyor! Kim kaç para ödeyecek ?

Araç sahiplerinin büyük bir merakla beklediği MTV 2.taksit ödeme işlemleri başladı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 ödeme tarihleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri borçlanmamak için MTV 2019 ödeme tarihlerini kaçırmamaya özen gösteriyor. Sürücüler MTV hesaplama işlemleri yaparken, araç yaşı, araç modeli, araç silindir hacmi ve araç tip bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Peki MTV ödemesi ve hesaplaması nasıl yapılır?

MTV 2. TAKSİT ÖDEME NE ZAMAN?- 2019



GİB tarafından yayınlanan 2019 takvime göre, 1 Temmuz'da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz'da sona erecek.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

Ayrıca,



• Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması) üzerinden 02:00-22:00 saatleri arasında;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile



- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından



- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile

• Anlaşmalı bankaların;



- Şubelerinden



- Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.)

• PTT işyerlerinden



• Tüm vergi dairelerinden ödeyebileceklerdir.

MTV HESAPLAMA 2019



MTV hesaplama ekranı 2019 MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

1300 CC VE ALTI ARAÇLAR



Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:



2019' daki vergi tutarı: 861 TL

Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:



Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 861 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 34 lira olarak uygulanacak.



(Ödenecek vergi tutarları 1-3 yaş arası araçları kapsıyor)

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR



Araç tescil tarihi 01.01.2018 öncesinde olan MTV tutarları:



2019'daki vergi tutarı: 1.499TL

Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:



Fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 449 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 800 lira olacak.

1601-1800 CC ARASI ARAÇLAR



Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:



2019'da ödenecek vergi tutarı: 2 bin 647 TL

Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:



Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 911 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 3 bin 176 lira.

1801-2000 CC ARASI ARAÇLAR



Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:



2019'da ödenecek vergi tutarı: 4 bin 170 TL

Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:



Fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 4 bin 586 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 5 bin 003 lira.

2001-2500 CC ARASI ARAÇLAR



Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:



2019'da ödenecek vergi tutarı: 6.254 TL

Araç tescil tarihi 01.01.2018 Sonrasında olan MTV tutarları:



Fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 6 bin 880 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 7 bin 505 lira olarak uygulanacak.

4000 CC VE ÜSTÜ ARAÇLAR



Araç tescil tarihi 01.01.2018 Öncesinde olan MTV tutarları:



2019'da ödenecek vergi tutarı: 34.170 TL

Araç tescil tarihi 01.01.2018 sonrasında olan MTV tutarları:



Fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 37 bin 587 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 41 bin 004 lira olacak.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?



Motorlu Taşıtlar Vergisi, Ocak ve Temmuz ayında iki taksit halinde ödenmelidir. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, Maliye Bakanlığı'ndan gelecek bir mektupla uyarı alırsınız. Buna rağmen ödemenin gerçekleşmemesi durumunda, banka hesaplarınıza vergi dairesince haciz konulup ödemeniz gereken tutar tahsil edilir, gerekirse aracınız bağlanabilir.

Ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ödeme tarihini geçirmeniz durumunda faiz işlemeye başlar. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık %2.5 gecikme zammı eklenir. Bu nedenle ödeme tarihlerini takip etmeniz gerekiyor.