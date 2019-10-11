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MOSDER Başkanı Mustafa Balcı’dan Cumhurbaşkanı’na çağrı: Atatürk Havalimanı’na talibiz!

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektörünün son dönemde yaşadığı sıkıntıları dile getiren ve çözüm önerileri sunan bir mektup kaleme alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı’dan Cumhurbaşkanı’na çağrı: Atatürk Havalimanı’na talibiz!

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektörünün son dönemde yaşadığı sıkıntıları dile getiren ve çözüm önerileri sunan bir mektup kaleme alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdi.

11 Ekim 2019 Cuma 14:23
MOSDER Başkanı Mustafa Balcı’dan Cumhurbaşkanı’na çağrı: Atatürk Havalimanı’na talibiz!

Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan mobilya sektörünün yaşadığı en büyük sorunun KDV konusu olduğunu ifade eden MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği mektupta “Sayın Cumhurbaşkanım, sektörümüzde KDV oranının %10 bandında sabitlenmesini talep ediyoruz. Bu sayede kayıt dışı işlemlerin azalması ve sektördeki haksız rekabetin önüne geçilmesi sağlanacaktır. Sektörümüzde mevcut çalışma koşulları nedeni ile peşin ödenen %18 KDV tutarının 12 ile 18 taksit olarak bizlere dönmesi firmaları finansal krize sokmaktadır” dedi.

MOSDER Başkanı ayrıca, “Sektörümüzün yapı taşlarından biri hammadde konusudur. Hammadde alımlarımızda KDV oranı yüzde 18 oranındadır, satışlarımızda ise bu oran yüzde 8’dir. 6 ile 18 taksit arasında satılan mobilya ana hammaddesi sunta ve türevleri, nakit veya 3 aylık vade ile alınmaktadır. Aradaki fark mobilya firmaları için çok ciddi bir problem oluşturmaktadır. Yüksek fiyatlar ve sektörümüze göre ağırlaştırılmış ödeme koşulları bizleri zorlamaktadır. Bu doğrultuda hem üreticiyi, hem satıcı, hem de tüketiciyi desteklemek için KDV indiriminin %10 bandında sürekli olması sektörümüz adına çok olumlu bir adım olacaktır ve ekonomimizi güçlendirmeye devam edecektir” diye ifade etti.

Mobilya sektörünün sorunlarını aktarmaya devam eden MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Sektörümüzde risklerimizi minimize etmek için yurt içi müşterilerimizden teminat olarak gayrimenkul ipoteği almaktayız. Fakat bankaların ipotek alımlarında tapu harcından muaf olmaları bizlerden ise ipotek miktarı üzerinden %1,4 oranında harç alınması özel şirketlere yapılan haksızlıktır bu haksızlığın düzeltilerek özel şirketlerinde ipotek alımlarında harçtan muaf tutulmasını talep etmekteyiz” dedi.

Atatürk Havalimanı’na talibiz!

Mustafa Balcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilettiği mektupta son olarak, “Sektörümüzün dünyaya açılan kapısı olan fuarlar hakkında talebimizi dile getirmek istiyorum. İstanbul’da ki mevcut CNR Fuar alanı kapasite yetersizliği nedeniyle beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir hale gelmiştir. Siz Sayın Cumhurbaşkanımızdan sektörün neredeyse tamamının beklentisi olan eski Atatürk Havalimanı’na ait terminal binalarının revize edilerek fuar alanı olarak sektörümüzün hizmetine sunulmasını talep etmekteyiz” diye noktaladı.

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