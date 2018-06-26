Moody's'ten Son Dakika Türkiye Açıklaması

Moody's'ten Son dakika açıklaması geldi.

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'ye ilişkin bazı açıklamalarda bulundu ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

Moody’s tarafından seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Haziran ayında açıklanan Türkiye’nin kredi gözden geçirmesi kurulacak hükümetin sürdürülebilir büyüme ve devletin mali gücünü koruyacak politikaları uygulama kapasitesi ve niyetine odaklanacak”

GÜVENİN TEKRAR ARTMASI İÇİN...

Açıklamada devamında, “Ekonomiye güvenin tekrar sağlanması ve Türkiye’nin yüksek cari açığı ile dış borç ödeme gereksinimlerini karşılayacak yeterli kaynağı bulma becerisine güvenin daha da artması için bu politikalar kilit önemde” ifadelerine yer verildi.

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