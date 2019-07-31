mobilyada kalifiye eleman eksikliği devam ediyor

Katma değeri ve istihdam kapasitesi en yüksek sektörlerden biri olan mobilya sanayinde kalifiye eleman eksikliği dikkat çekiyor. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri gibi şehirler başta olmak üzere ara eleman ihtiyacı görüyoruz. Yan sanayi ile birlikte yaklaşık 500 bin kişinin istihdam edildiği mobilya sektöründe, özellikle üretim ayağının yoğun olduğu şehirlerde iş hacmi de geniş olduğu için en fazla bu bölgelerde kalifiye elemana ihtiyaç duyuyoruz diye ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun açıkladığı son işsizlik rakamlarını da değerlendiren MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, mobilya sektörünün gençlere ve kalifiye elemanlara kucak açtığını belirtti.

Ara eleman açığını meslek liseleri ile kapatmalıyız

Sektörün eleman sıkıntısını meslek liseleriyle çözeceklerini belirten MOSDER Başkanı Balcı, ”Biz yönetim olarak işe okullardan başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki liselerimizi ön plana alacağız. Çünkü onlar bu sektörü yukarılara çıkarıyor. Sektörümüzdeki ustabaşılar, üretim müdürleri veya satış-pazarlama müdürleri bu okullardan mezun oluyor. Bizler

Milli Eğitim Bakanlığı ile bu işe el atacağız. Dernek olarak konuyla ilgili çeşitli girişimlere başladık. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 50 kişilik mobilya ve iç mekan tasarımı bölümünde okuyan öğrencileri İnegöl’de misafir ederek mobilya üretimiyle ilgili tüm süreçleri yakından inceleyip deneyimleyebilecekleri bir gün geçirmelerini sağladık. Önümüzdeki aylarda da benzer çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Kayıt dışı personel ülke ekonomisine zarar veriyor

TÜİK verilerine göre herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı yani kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 0,9 puan artarak yüzde 34,2 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 2023’e yönelik ekonomi vizyonunda mobilya sektörünün anlamlı bir yer edindiğini belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, mobilyada kayıt dışı istihdamın sektöre ve Türkiye ekonomisine zarar verdiğini ifade etti. Balcı, mobilya sanayinin yan kollarıyla birlikte, üretim hacmi, verimlilik ve kapasite konusunda kayıt dışı istihdama karşı durabilecek güçte olduğunu vurgulayarak sözlerini bitirdi.