Milyonların gözü asgari ücret zammında! DİSK'ten uyarı...

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, “İktidar önümüzdeki yıl için hedeflenen enflasyon üzerinden IMF’nin reçetesi doğrultusunda hedeflenen enflasyon üzerinden artıracağım diyor ki bu çok ciddi bir problem, çok sert bir düşük ücret politikası demektir bu. Çok ciddi bir yoksullaşmayı yaratır” uyarısını yaptı.

“ÇOK SERT BİR DÜŞÜK ÜCRET POLİTİKASI DEMEKTİR BU, ÇOK CİDDİ BİR YOKSULLAŞMAYI YARATIR”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 asgari ücret tutarını belirlemek için Aralık ayında toplanacak.

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merak edilirken Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Asgari ücretlinin geçinmesine imkan yok. Bir asgari ücretle geçinmenin olanağı yok” diyerek şöyle dedi:

“Asgari ücret bir ülkedeki gelir bölüşümünü gösteren en temel gösterge. O açıdan asgari ücretteki bu tabloyu ortadan kaldırmak lazım. İktidar önümüzdeki yıl için hedeflenen enflasyon üzerinden IMF’nin reçetesi doğrultusunda hedeflenen enflasyon üzerinden artıracağım diyor ki bu çok ciddi bir problem, çok sert bir düşük ücret politikası demektir bu. Çok ciddi bir yoksullaşmayı yaratır. Biz bu konuda uyarıyoruz. İnsanca yaşayacak ücret ve adaletli bir vergi sistemi sağlanmalıdır.

“2020 LİRANIN ÜZERİNE YÜZDE 8-9’LUK ZAMLAR HEDEFLENİYOR ŞU ANDA BU ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Biz her yıl asgari ücretle ilgili ayrıntılı bir rapor açıklıyoruz. Asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini de söylüyoruz. Bunu Kasım ayının sonunda yapıyoruz. Çünkü en son Kasım ayı verileri üzerinden büyüme, enflasyon, asgari ücretin değer kaybı vesaire bunlar üzerinden rakamı da söylüyoruz. Bu yıl da hesaplarımızı yapıp Kasım sonunda açıklayacağız. Ama 2020 liranın üzerine yüzde 8, yüzde 9’luk zamlar hedefleniyor şu anda bu asla kabul edilemez.

DİSK’TEN KAMPANYA

İnsanca yaşayacak ücret, vergide adalet talebiyle yani ücret ve verginin odağında olduğu yeni bir mücadele sürecini kampanya sürecini başlattık. Türkiye’nin dört bir tarafında, işyerlerinde, sokaklarda, meydanlarda iktidar ile görüşmelerimizde hükümetle, siyasi partilerle bunları konuşacağız, çözüm önerilerimizi, politikalarımızı anlatacağız, bir taraftan da bunu işyerlerinden meydanlara kadar sendikalı sendikasız bütün işçi arkadaşlarımızla birlikte bunu örgütleyeceğiz, çünkü gerçekten bu ücretlerle bu vergilerle bu ülkede geçinmek mümkün değil, bu sadece DİSK üyelerinin değil bu ülkede milyonların talebidir.”

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Tarafsız Haber Ajansı