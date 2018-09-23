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Milyonları ilgilendiriyor! 521 lira zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminine göre belli oldu. Enflasyon tahminine göre ocak zammı % 10.65 olacak. Maaşlarda Ocak ayı zammı 108 ile 521 lira arasında artış olacak.

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Milyonları ilgilendiriyor! 521 lira zam

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon tahminine göre belli oldu. Enflasyon tahminine göre ocak zammı % 10.65 olacak. Maaşlarda Ocak ayı zammı 108 ile 521 lira arasında artış olacak.

23 Eylül 2018 Pazar 17:14
Milyonları ilgilendiriyor! 521 lira zam

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2019 Ocak ayı zammının detayları belli olmaya başladı.

2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek tahmini enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Ocak ayı maaş artışı, tahminlere göre %10.65 olacak.

Bu tahmini enflasyon rakamları gerçekleşirse, maaşlarda 108,78 TL ile 521,02 TL arasında maaş artışı yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en düşük maaş  1021,39 TL tutarında bulunuyor. Bu maaş % 10.65 artışla 1130,17 TL'ye çıkacak.

Halen en yüksek emekli aylığı ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde 4892,19 TL tutarında bulunuyor. Bu maaşda da zam %10.65 olarak gerçekleşirse 5413,21 TL'ye yükselecek.

Kesin rakamlar, 3 Ocak 2019 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK9 tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin zam hesaplamaları birbirinden farklı olarak hesaplanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki kez enflasyon oranı kadar zam alıyor.

6 aylık enflasyon maaşlara yansıyor. memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve fark alıyor.

Kaynaklar; Sabah

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 23.09.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
milyonları ilgilendiriyor lira zam
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