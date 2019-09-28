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Milyonları İlgilendiren Flaş Karar! İptal Edebilirsiniz!

Tatile çıkmayı planlayan herkesi ilgilendiren karar. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle yurt dışı tatilini iptal eden kişiye tüm masrafların geri ödenmesine karar veren yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, tur şirketinin iptalde bir kusurunun bulunmadığına, şirketin mağduriyetinin giderilmesi için otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu yapılan giderlerin düşülmesinden sonra kalan kısmın ödenmesine hükmetti.

Milyonları İlgilendiren Flaş Karar! İptal Edebilirsiniz!

Tatile çıkmayı planlayan herkesi ilgilendiren karar. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle yurt dışı tatilini iptal eden kişiye tüm masrafların geri ödenmesine karar veren yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, tur şirketinin iptalde bir kusurunun bulunmadığına, şirketin mağduriyetinin giderilmesi için otel ve uçak rezervasyonları gibi zorunlu yapılan giderlerin düşülmesinden sonra kalan kısmın ödenmesine hükmetti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:51
Milyonları İlgilendiren Flaş Karar! İptal Edebilirsiniz!

 Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi, 2014'te Kurban  Bayramı tatili için Hırvatistan'ın Adriyatik denizi sahilinde bulunan ünlü şehri  Dubrovnik'e düzenlenen tura katılmak üzere bir firmayla sözleşme imzaladı.  Akciğer kanseri olan kayınpederinin rahatsızlandığı ve yoğun bakıma  alındığı gerekçesiyle seyahattan 11 gün önce tatil programını iptal eden kişi,  tur bedelinin kendisine geri ödenmesini talep etti. Ödeme yapılmaması üzerine  dava açan kişi, sözleşmenin iptalini ve yaptığı harcamaların iadesini istedi.

Davayı kabul eden Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, taraflar  arasında yapılan sözleşmenin iptaline, davacıya geri ödeme yapılmasına hükmetti.  Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi ise yerel  mahkemenin kararını bozdu. Daire, uçak ve otel rezervasyonları gibi zorunlu  yapılan giderler düşüldükten sonra geri ödeme yapılmasına karar verdi.

Gerekçeden

Dairenin kararında, davacının tura katılmayacağına ilişkin bildirimi  turdan 11 gün önce yaptığı belirtildi. Davacıyı haklı bulan yerel mahkemenin yapılan masrafların iadesine  hükmettiği aktarılan kararda, olayda kusuru bulunmayan davalı tur şirketinin de  mağduriyetinin önlenmesi, hak ve menfaatlerinin dengelenmesi açısından otel ve  uçak rezervasyonları gibi zorunlu olarak yapılan giderlerin tespit edilmesi  gerektiği kaydedildi. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin kararında, otel ve uçak rezervasyonları  gibi zorunlu olarak yapılan giderlerin düşülmesinden sonra kalan kısmın davacıya  iadesine hükmedilmesi gerekirken, davanın tümden kabul edilmiş olmasının usul ve  yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

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