Milyonları İlgilendiren Açıklama Geldi: İşte Bayram İkramiyesi Tarihi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren son dakika açıklaaması geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Bakan Naci Ağbal şu açıklamaları yaptı:

"Üniversiteden çeşitli nedenlerle ayrılan gençlerimize tekrar yükseköğretim imkanının oluşturulmasına ilişkin karar var. Hazineye ait tarım arazilerinin ecri misil ödemek suretiyle kullanan çiftçilerimize uygun koşullarla kiralama imkanı getiriyoruz. Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel idareleri, Belediyelere, yatırım izni alan Koordinasyon Başkanlıklarına olan borçlar yapılandırma kapsamında olacak.

Alacak türlerine bakıldığında, her türlü vergi ve cezalar var, Sosyal Güvenlik primleri var, Gümrük Vergileri, idari para cezaları, trafik cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanuna göre kesilen para cezaları, RTÜK idari cezaları kapsamında olacak. Su, atık su, katı atık ücretleri var.

Öğrenim katkı kredisi, öğrenim kredisi, ecri misil, haksız alınan destekler, kaynak kullanımı destekleme fonu ödemeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ilişkin katkı payları var. Yapmış olduğumuz yasal düzenlemede, 119.2 milyar lira vergi alacak aslı var. 64.3 milyar lira Sosyal Güvenlik primi aslı var. 31 Mart 2018 tarihi itibariyle 183.5 milyar liralık vergi ve prim alacağının yapılandırılması söz konusudur."

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL ödenmesine ilişkin de Naci Ağbal, "Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek. İlk defa Ramazan Bayramı'ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak "

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA