Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Milyonları İlgilendiren Açıklama Geldi: İşte Bayram İkramiyesi Tarihi

Maliye bakanı Naci Ağbal son dakika açıklaması yaptı. Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklamada bayram ikramiyesi için tarih verildi.

banner396

Milyonları İlgilendiren Açıklama Geldi: İşte Bayram İkramiyesi Tarihi

Maliye bakanı Naci Ağbal son dakika açıklaması yaptı. Türkiye genelinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklamada bayram ikramiyesi için tarih verildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 20:12
Milyonları İlgilendiren Açıklama Geldi: İşte Bayram İkramiyesi Tarihi

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren son dakika açıklaaması geldi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı görüşmelerine katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulunda konuşan Bakan Naci Ağbal şu açıklamaları yaptı:

"Üniversiteden çeşitli nedenlerle ayrılan gençlerimize tekrar yükseköğretim imkanının oluşturulmasına ilişkin karar var. Hazineye ait tarım arazilerinin ecri misil ödemek suretiyle kullanan çiftçilerimize uygun koşullarla kiralama imkanı getiriyoruz. Maliye, Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel idareleri, Belediyelere, yatırım izni alan Koordinasyon Başkanlıklarına olan borçlar yapılandırma kapsamında olacak.

Alacak türlerine bakıldığında, her türlü vergi ve cezalar var, Sosyal Güvenlik primleri var, Gümrük Vergileri, idari para cezaları, trafik cezaları, askerlik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanuna göre kesilen para cezaları, RTÜK idari cezaları kapsamında olacak. Su, atık su, katı atık ücretleri var.

Öğrenim katkı kredisi, öğrenim kredisi, ecri misil, haksız alınan destekler, kaynak kullanımı destekleme fonu ödemeleri, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ilişkin katkı payları var. Yapmış olduğumuz yasal düzenlemede, 119.2 milyar lira vergi alacak aslı var. 64.3 milyar lira Sosyal Güvenlik primi aslı var. 31 Mart 2018 tarihi itibariyle 183.5 milyar liralık vergi ve prim alacağının yapılandırılması söz konusudur."

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er TL ödenmesine ilişkin de Naci Ağbal, "Bu uygulamadan gaziler, vazife ve harp malulü aylığı alanlar, erbaşlar, geçici köy korucuları, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanabilecek. İlk defa Ramazan Bayramı'ndan önce başlıyoruz. Herhalde Haziran ayının başında ödemeleri yapılmış olacak. 12.3 milyon emeklimiz bu uygulamadan yararlanacak "

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaHaberBayram IkramiyesiRamazan Bayramı Ikramiyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sireci 3 saat önce

Adamlar işi biliyor peki diger emekliler ne olucak merak konusu siz bu kafayla daha çok oy kaybeder siniz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Öğrenci 3 saat önce

Öğrencilerin kyk borçlarını silin iş yok durumumuz yok neyle odeyecegiz durumu olana burs olmayana kredi verdiniz hak mi adalet mi bu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Zahide 3 saat önce

Evet silin şu kyk borçlarını iş yok nasul ödenecek.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Azra 3 saat önce

Peki benim kyk borcumu işsiz olduğum için babam ödüyor ne olacak şimdi biz boşa mi oduyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kadir 2 saat önce

Yani k bakma rte sana çoğu örenciden oy yoh

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bakan 10 Bin TL Kupon Yardımı İçin Tarih Verdi
Bakan 10 Bin TL Kupon Yardımı İçin Tarih Verdi
Flaş: Dolar Gittikçe Yükseliyor-İşte Döviz Kurları
Flaş: Dolar Gittikçe Yükseliyor-İşte Döviz Kurları
Bakan TBMM'de Açıkladı! 12.3 Milyon Kişiye 1000 TL İkramiye Verilecek! Tarih Netleşiyor!
Bakan TBMM'de Açıkladı! 12.3 Milyon Kişiye 1000 TL İkramiye Verilecek! Tarih Netleşiyor!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim