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Milyonlarca Vatandaşa Çift Maaş İmkanı!

Eşi veya babasını kaybeden kadınlara çift maaş ödemesi yapılacak. Ayrıca kadınların çalışmaya devam etmesi veya emekli olması maaşına etki etmeyecek. Hem baba ve hem işten çift maaş almak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu konuda Sosyal Güvenlik mevzuatına göre detaylar açıklandı. Peki çift maaş nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Milyonlarca Vatandaşa Çift Maaş İmkanı!

Eşi veya babasını kaybeden kadınlara çift maaş ödemesi yapılacak. Ayrıca kadınların çalışmaya devam etmesi veya emekli olması maaşına etki etmeyecek. Hem baba ve hem işten çift maaş almak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu konuda Sosyal Güvenlik mevzuatına göre detaylar açıklandı. Peki çift maaş nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

25 Mayıs 2019 Cumartesi 12:34
Milyonlarca Vatandaşa Çift Maaş İmkanı!

Sosyal Güvenlik mevzuatına yönelik olarak hayatını kaybeden sigortalı vatandaşların geride kalan eşi ile çocuklarını kapsayan düzenlemeler bulunmaktadır.

Bununla beraber eşlere ödenen ölüm maaşı ve çocuklara ödenen yetim maaşı bulunmaktadır.

Eşi vefat eden erkek veya kadın ayırt edilmeden bazı şartları yerine getirerek maaş ödemesi alma hakkı sağlanmaktadır.

Güzel bir haber var... Ölüm maaşı ödemesinde kişilerin evli olup, olmaması farketmiyor. Emekli veya çalışıyor olmakta maaş ödemesine engel olmuyor.

Çift maaş ödemesi yapılacak! Çift maaş nasıl alınır? İşte şartlar

Kocası vefat eden kadına, kocasının sigortalı olduğu süre boyunca kadına herhangi bir geliri olup, olmadığına bakılmadan aylık ödeme bağlanmaktadır.

Yetim kalan kız çocukları ise evlenmedikleri süre boyunca ve çalışmadıkları süre içinde ödeme yapılacak.

Erkek çocuklarına ise öğrenci oldukları süre boyunca (25 yaşına kadar bu süre) ödeme yapılmaktadır.

En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı. Bu durum 2008 yılı öncesinde farklı kurumlar olmak şartıyla geçerli oluyordu. Ancak 2008 ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor.

HEM ANNE VE HEM BABADAN YETİM MAAŞI ÖDEMESİ

Dul maaşında, 01.10.2008'den sonra Bağ- Kurlular ve Emekli Sandığı'na tabi olanlar için 1800 gün, SSK'ya bağlı olanlar için ise 900 gün prim ödeme aranıyor. Bundan önceki durumlarda eksik günler doğum ya da askerlik borçlanmasıyla tamamlanabilmekteydi. Ama şimdi kabul edilmiyor. Yetim maaşı alanların da tek bir geliri olmasına bakılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde Yargıtay 21. Hukuk dairesi bir karar ile hem anneden hem babadan yetim maaşı alınabileceğine hükmetti.

ÇİFT MAAŞ NASIL ALINIR?

- Kocası ölen bir kadın eğer emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalanı maaşı alabiliyor. Yani çift maaş alır.

- Dul kadın çalışabilir. Hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alır ve şartlar oluşursa emekli de olur.

- Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen annebabasından aylık alıyor.

- Kız çocuk çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor.

- Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.

- Çalışmayan bekâr kız çocuğunun da çift maaş alma imkânı var. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğu ölen anne ve babasından iki maaş alabilir. Yüksek olanın tamamı, diğerinin ise yarısını alıyor. Evlenince maaşı kesiliyor.

- 1 Ekim 2008'de 5510 Sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, eşten ve babadan aylık veriliyordu. 1 Ekim 2008'den sonra çift maaş kalktı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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milyonlarca vatandaşa çift maaş imkanı
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