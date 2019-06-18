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Milyonlarca Vatandaşa 6 Bin 96 TL Para Verilecek!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından farklı nedenlere bağlı olarak işsiz kalanlara ödeme yapılmaktadır ve işsizlik maaşı her ayın 5'inde düzenli olarak ödenmektedir. Peki işsizlik maaşına Temmuz ayında zam yapılacak mı? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte detaylar ve tüm bilgiler haberimizde...

Milyonlarca Vatandaşa 6 Bin 96 TL Para Verilecek!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından farklı nedenlere bağlı olarak işsiz kalanlara ödeme yapılmaktadır ve işsizlik maaşı her ayın 5'inde düzenli olarak ödenmektedir. Peki işsizlik maaşına Temmuz ayında zam yapılacak mı? İşsizlik maaşı ne kadar? İşte detaylar ve tüm bilgiler haberimizde...

18 Haziran 2019 Salı 14:39
Milyonlarca Vatandaşa 6 Bin 96 TL Para Verilecek!

2019 yılı Temmuz ayında işsizlik maaşına zam yapılıp, yapılmayacağı tartışma konusu olmuş durumda. Her ayın 5'inde düzenli olarak işsiz kalan vatandaşlara ödemesi yapılan işsizlik ödeneği hakkında detayları paylaşıyoruz...

Posta Gazetesinin içeriğine göre; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren en düşük işsizlik maaşı 1016 Türk Lirasına çıktı. En yüksek işsizlik maaşı ödemesi ise 2031 Türk Lirası oldu.

2019 yılında işsiz kalanlara ödenecek olan işsizlik maaşı ödemesi maksimim 20 bin 310 Türk Lirası olacak ve 6 ay en düşük oranda işsizlik maaşı alacak olanlara ise 6096 Türk Lirası ödeme yapılacak.

BAŞVURU İÇİN SADECE 30 GÜN SÜRE

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istekleri ve kusurları haricinde işten çıkmaları durumunda işsizlik maaşı ödemesi alabileceklerdir.

İşsizlik maaşı için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta primlerinin ödenmiş olması talep edilmektedir. Diğer yandan işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl için en az 600 gün sigorta primlerinin ödenmiş olması talep edilmektedir ve en az 600 gün prim ödemesi yapana 6 ay 900 gün prim ödemesi yapanlara ise 8 ay diğer yandan 1080 gün prim ödemesi yapanlara ise 10 ay işsizlik maaşı ödenmektedir.

İşsizlik maaşı için her işten çıkış belgesi verilmesinden sonra 30 gün içinde Türkiye İş Kuruma başvuru yapmak talep ediliyor ve başvurular İŞKUR web adresi "https://www.iskur.gov.tr" web adresinden ya da e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

MAAŞ ARTIŞI YAPILMAKTADIR

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak olan maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri büyük rol oynamaktadır ve maaş hesaplanması yaparken son dört aylık brüt maaş dikkate alınacaktır.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.06.2019 14:58
Anahtar Kelimeler:
milyonlarca vatandaşa bin tl para verilecek
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