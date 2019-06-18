Milyonlarca Vatandaşa 6 Bin 96 TL Para Verilecek!

2019 yılı Temmuz ayında işsizlik maaşına zam yapılıp, yapılmayacağı tartışma konusu olmuş durumda. Her ayın 5'inde düzenli olarak işsiz kalan vatandaşlara ödemesi yapılan işsizlik ödeneği hakkında detayları paylaşıyoruz...

Posta Gazetesinin içeriğine göre; 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren en düşük işsizlik maaşı 1016 Türk Lirasına çıktı. En yüksek işsizlik maaşı ödemesi ise 2031 Türk Lirası oldu.

2019 yılında işsiz kalanlara ödenecek olan işsizlik maaşı ödemesi maksimim 20 bin 310 Türk Lirası olacak ve 6 ay en düşük oranda işsizlik maaşı alacak olanlara ise 6096 Türk Lirası ödeme yapılacak.

BAŞVURU İÇİN SADECE 30 GÜN SÜRE

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istekleri ve kusurları haricinde işten çıkmaları durumunda işsizlik maaşı ödemesi alabileceklerdir.

İşsizlik maaşı için işsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta primlerinin ödenmiş olması talep edilmektedir. Diğer yandan işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl için en az 600 gün sigorta primlerinin ödenmiş olması talep edilmektedir ve en az 600 gün prim ödemesi yapana 6 ay 900 gün prim ödemesi yapanlara ise 8 ay diğer yandan 1080 gün prim ödemesi yapanlara ise 10 ay işsizlik maaşı ödenmektedir.

İşsizlik maaşı için her işten çıkış belgesi verilmesinden sonra 30 gün içinde Türkiye İş Kuruma başvuru yapmak talep ediliyor ve başvurular İŞKUR web adresi "https://www.iskur.gov.tr" web adresinden ya da e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

MAAŞ ARTIŞI YAPILMAKTADIR

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak olan maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri büyük rol oynamaktadır ve maaş hesaplanması yaparken son dört aylık brüt maaş dikkate alınacaktır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA