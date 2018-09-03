Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Maaş Karma Hesap Sistemi Değişiyor!..

20 milyonu emekli vatandaşımı ilgilendiren önemli bir gelişme haberi ajanslara düştü. Emekli maaşları arasındaki farkı ve uçurumu arttıran ‘karma hesap sistemi’ nde değişikliğe gidiliyor. Tek düzen hesaplama yöntemine geçilmesi gündeme geldi. Tek bir hesaplama yöntemine geçilmesi durumunda yeni emekli olacaklara bağlanacak maaş miktarları yükselecek.

Türkiye'de emekli maaşı hesaplamalarında 3 ayrı hesaplama formülü bulunuyor. En yüksek emekli aylığı bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000 yılı Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008 yılından sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

Bu durumda karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündeme geldi. Milyonlarca emeklinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, hala çalışmakta olanlar, emekli olurken bağlanacak maaş tutarı yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 860 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.

Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini talep ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri de bulunuyor. Enflasyona göre endeksli bir şekilde zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit oranda zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.

Üç farklı hesabın ortaya çıkardığı durumu anlamak için taban maaşlardaki farka bakmak yeterli olacaktır. Taban maaş emekliliği hak edenlere bağlanan en düşük maaş anlamına geliyor. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının en düşük aylığı bin 485 lira. Bu aylık 2000 ile 2008 yılları arası için bin 165 lira, 2008 sonrası için 936 lira. 9 Bin gün prim ödeyen Bağ-Kur’lunun taban maaşı ise bin 330 lira.

Emekliler, 550 TL'yi aşan maaş farkının kapatılması talebinde bulunuyor. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği’nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneride bulundu “Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı % 35’ten % 60’a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da % 100’ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur.” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Mynet

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