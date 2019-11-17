Milyonlarca Kişiye Müjde! Maaşın 10 katı kredi ve 3 Maaş faizsiz avans! Başvuru Nasıl Yapılır?

SSK, SGK Bağkur emeklisi için fırsatlar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda iyi haberler emeklileri sevindiriyor. Ek ödemeler, erken emeklilik ve ikramiyelerle birlikte maaşlarında iyileştirme yapılan SSK, SGK Bağkur emeklisi olanlar için 10 maaş kredi ve 3 maaş nakit avans fırsatı sağlanıyor. Bu bağlamda emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. İşte 10 maaş kredi 3 maaş avans alma şartları ve faizsiz kredi başvurusu...

EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

EMEKLİYE 10 MAAŞ KREDİ VERİLECEK

Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkanı dört gözle bekliyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak.

AVANS UYGULAMASI NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

Emekli vatandaşların merak ettikleri bir diğer konu ise avans konusu. SGK'nın uygulamada olan düzenlemelerinden 3 maaşlık avans ise her emekli vatandaşa verilmiyor. Burada özel durumları olan emekli vatandaşlara sağlanan maaş avansın şu şekilde sağlanıyor. Emeklilik gerekli şartları sağlamış olan vatandaşlar; emekli olmak için SGK'ya başvuruda bulunuyor. SGK gerekli evrakların teslimi ve işlemlerin tamamlanması ile emekli olacak vatandaşın emekliliğini sağlıyor. Ancak burada belirli bir süre bekleniyor.

İŞTE BANKA BANKA EMEKLİYE FAİZSİZ DESTEK!

ŞEKERBANK

Banka müşterisi olan emeklilere, kredilerinde faiz indirimi imkanı sağlıyor. Ayrıca aylık ya da 3 ayda bir maaş alanlara özel 'Emekli Kredisi' ve tüm kredi borçlarını tek bir yerde toplamak isteyenler için 'Transfer Kredi' kampanyalarıyla, avantajlı faiz oranlarıyla farklı seçenekler sunuyor.

ZİRAAT BANKASI

Maaş ödemelerini banka aracılığıyla alan emeklilere, 'Emeklinin Artısı Kredi Paketi' ile konut ve tüketici kredisi veriyor. Buna göre yüzde 0.99 faizle 100 bin liralık konut kredisi alınabiliyor. Tüketici kredisinde faiz oranı 1.35.

AKTİFBANK

Maaşını PTT'den alan emeklilere özel ihtiyaç kredisi hazırladı. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere, kefilsiz ve şartsız kredi imkanı sunuluyor. 60 bin liraya varan kredilerin başvuruları PTT merkezinden yapılabiliyor. Faiz oranı yüzde 2.45 olarak uygulanıyor.

HALKBANK

'Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi' kapsamında, maaş müşterilerine aylık yüzde 1.25'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100 bin liraya kadar 60 ay vadeli kredi veriliyor.

ŞEKERBANK

Emekli maaşını bankadan alan müşterilere özel koşullarda ihtiyaç kredisi sunan banka, yüzde 1.69'dan başlayan faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi veriyor. 60 aya kadar vade imkanı sağlayan banka, kredi tahsis ücreti de almıyor.

GARANTİ

SGK emeklilerine özel kredi hazırlayan banka, uygun faiz oranlarıyla gelir belgesiz, destek, oto ve mortgage kredisi veriyor. Kampanya kapsamında 60 aya varan vade imkanı sağlanıyor.

İNG

ING: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 60 ay yüzde 1.19'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.

PTT BANK

Birçok kişi tarafından tercih edilen PTT kredileri emekliler için en uygun krediler arasında. Bu krediden yararlanmak için 80 yaşın üzerinde olmamak ve aylık gelirin kredi taksitlerinin yüzde 50'sinden düşük olmaması şartı aranıyor.