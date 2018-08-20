Milyonlarca Kişiye Maaş Şoku!..

Kurban Bayramı öncesinde maaşlarını çekmek için bugün bankalara giden milyonlarca emekli maaşların yatmadığını görünce eli boş döndü. Eski SSK emeklilerinin bir bölümü ile eski Bağ-Kur emeklilerinin büyük bölümü kurban bayramına parasız girmek zorunda kaldı. Dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaşa da bayram öncesi aylık ödemesi yapılmaması büyük tepki çekti.

Önceki yıllarda emekli aylıkları ile birlikte memur maaşları genellikle dini bayramlardan önce ödenirken bu bayram emeklilerin önemli bir kısmı maaşlarının yatmaması nedeniyle maaş şoku yaşadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , 15 Ağustos 2018 'ta yaptığı açıklamada emekli aylıkları ödemelerinin öne alınacağını duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı açıklamada, “Emeklilerimiz ve hak sahiplerinin bayram tatiline rastlayan günlerdeki gelir ve aylık ödemeleri öne alınacaktır. Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 Cumartesi gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 Pazartesi tarihinde bankalardan ödenecektir” şeklinde ifade edildi.

Yaptığı açıklama ile erken ödeme müjdesi veren Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasında net bir şekilde 26 Ağustos 2018, 27 Ağustos 2018 ve 28 Ağustos 2018'de aylık alan emeklilere bayram öncesinde maaş ödenmeyeceğini bildirmeyince kafası karışan milyonlarca emekli, bütün emekli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini düşünüp arefe günü bankalara gitti. Ancak bankalar, aylıklarını her ayın 26'sında alan SSK emeklileriyle, yine aylıklarını her ayın 26, 27 ve 28'inci günlerinde alan Bağ-Kur emeklilerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaşların yatırılmadığı bildirildi.

Eski SSK'lı olarak bilinen işçi emeklileri, tahsis numaralarına göre her ayın 17 ile 26'ıncı günleri arasındaki 10 ayrı günde aylıklarını bankalardan çekiyor. Ödeme günü her ayın 17'si ve 18'ine denk gelen emekliler aylıklarını zaten 17'sinde aldılar. Ödeme günü 19 ve 20'sine denk gelen emeklilerin aylıkları da arefe günü ödeme kanallarından ödendi. Ödeme günü ayın 21, 22, 23 ve 24'üncü güne ve dolayısıyla bayrama denk gelenlerle 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü ödenecek olanlar erken ödemeden yararlandırıldı, aylıkları 20 Ağustos arife günü ödendi. Ancak tahsis numarası sıfırla biten ve ödeme günü ayın 26'ncı gününe denk gelen emekliler ise erken ödemeden yararlandırılmadığı için bayrama aylıksız girdiler. Bu emekliler aylıklarını ancak 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü, yani bayramdan sonraki gün alabilecekler.

Eski Bağ-Kur emeklilerinde görünen tablo daha da vahim bir hal aldı. Emekli Tahsis numarası 5,7 ve 9 rakamı ile biten ve aylık ödemeleri ayın 25'ine denk gelen Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da bayram öncesi hesaba yattı. Ancak Bağ-Kur emeklilerinin asıl büyük kısmını oluşturan ve tahsis numaraları 0,1,2,3,4,6 ve 8 rakamlarıyla bitip ayın 26, 27 ve 28'inci gününde aylık alan milyonlarca emeklinin maaşı bayram öncesinde yatırılmadığı için ödemeler bayram sonrası mesai günlerinde kaldı. 26 Ağustos 2018 Pazar gününe denk geldiği için bu emekliler aylıklarını 27 Ağustos 2018 ve 28 Ağustos 2018 tarihlerinde alabilecekler. Eski Emekli Sandığı emeklileri ise emekli aylıklarını ayın ilk 5 günü içinde aldıkları için yaşanan karmaşadan etkilenmediler.

Kaynaklar; Sözcü - Hürriyet

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