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Milyonlarca Kişiye Güzel Haber! Paralar Hesaba Yatırılacak!Taşeron işçiye tediye ödeme tarihi belli oldu!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. 4D sürekli işçi statüsüne geçen işçilere önemli haklar tanınıyor. Bunların en önemlilerinden biri tediye ödemeleri. Taşeron işçiye tediye ikramiye ödemeleri 13 Aralık tarihinde yapılacak.

Milyonlarca Kişiye Güzel Haber! Paralar Hesaba Yatırılacak!Taşeron işçiye tediye ödeme tarihi belli oldu!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih belli oldu. 4D sürekli işçi statüsüne geçen işçilere önemli haklar tanınıyor. Bunların en önemlilerinden biri tediye ödemeleri. Taşeron işçiye tediye ikramiye ödemeleri 13 Aralık tarihinde yapılacak.

12 Kasım 2019 Salı 14:44
Milyonlarca Kişiye Güzel Haber! Paralar Hesaba Yatırılacak!Taşeron işçiye tediye ödeme tarihi belli oldu!

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılıyor. 4D sürekli işçi statüsüne geçen işçiler tediye ödemelerinin 3. taksidinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 4 eşit taksit şeklinde ödenen ilave tediyenin son taksidi ise 13 Aralık tarihinde ödenecek. 4D sürekli işçi statüsüne çalışanlar ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. 

İLAVE TEDİYE NASIL HESAPLANIYOR

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.  İlâve tediye işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor. Esas ücretin, işçinin 26 günlük yevmiyesine karşılık gelen ücret olduğu, Yargıtay ve Sayıştay’ın  çeşitli kararlarında belirtilmiştir.

TEDİYE ÖDEMELERİ MAAŞA GÖRE YAPILIYOR

İlave tediye ödemelerinde her bir ödeme 13 günlük olarak yapılıyor. Asgari ücretli bir çalışanı ele alacak olursak her bir taksit 13 günlük asgari ücret tutarında olacak yani 792.58 TL olarak yapılacak. Böylelikle yapılan 4 ödemenin toplamı yaklaşık 3.170 TL oluyor. İşçinin maaşı arttıkça alacağı ilave tediye ücreti de böylelikle artmış oluyor.

KİMLER İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ ALIR?

İlave tediye ödemesi, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu'na tabii olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenir. Kadroya geçecek olan taşeron işçiler de bu kapsamda tediye ödemesi alıyor. 

Son Güncelleme: 12.11.2019 14:51
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